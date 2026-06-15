沙田早晨│「金風萬里」桂神急交代
更新時間：02:00 2026-06-15 HKT
發佈時間：02:00 2026-06-15 HKT
發佈時間：02:00 2026-06-15 HKT
桂福特踏入季中之後成績徘徊不前，直至五月三十一日終於憑「共建世界」打破悶局，到了剛周六則勝出「偵探傳奇」，似乎桂廄攻勢又再發動，未來賽事當有看好必要，其中「金風萬里」更要特別留意，減分已多且年輕力壯，加上昨朝出跳桂神跟出跟入，相當肉緊。
凌登成哥追問倍緊張
馬季尚餘八次賽事，最精彩就是冠軍練馬師之爭，曾一度領先的沈集成，最近已被方嘉柏和廖康銘趕過，成哥當然要諗諗計仔，正如昨朝表現落力，大部份騎練都未有到場，成哥卻依舊現身，每批馬出跳追隨左右，而當「凌登」出跳佢更份外緊張，課後接馬並向鞍上人追問。
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