Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

沙田早晨│「金風萬里」桂神急交代

晨操動態
更新時間：02:00 2026-06-15 HKT
發佈時間：02:00 2026-06-15 HKT

桂福特踏入季中之後成績徘徊不前，直至五月三十一日終於憑「共建世界」打破悶局，到了剛周六則勝出「偵探傳奇」，似乎桂廄攻勢又再發動，未來賽事當有看好必要，其中「金風萬里」更要特別留意，減分已多且年輕力壯，加上昨朝出跳桂神跟出跟入，相當肉緊。

凌登成哥追問倍緊張

昨朝「凌登」出跳沈集成份外緊張，課後接馬並向鞍上人追問。
昨朝「凌登」出跳沈集成份外緊張，課後接馬並向鞍上人追問。

馬季尚餘八次賽事，最精彩就是冠軍練馬師之爭，曾一度領先的沈集成，最近已被方嘉柏和廖康銘趕過，成哥當然要諗諗計仔，正如昨朝表現落力，大部份騎練都未有到場，成哥卻依舊現身，每批馬出跳追隨左右，而當「凌登」出跳佢更份外緊張，課後接馬並向鞍上人追問。
 

最Hit
海洋公園週末人流「逼爆」！動物展館/海洋列車/纜車大排長龍 網民揭熱潮真相：刺激吓經濟
海洋公園週末人流「逼爆」！動物展館/海洋列車/纜車大排長龍 網民揭熱潮真相：刺激吓經濟
生活百科
6小時前
03:01
八鄉爭路遇襲案│「崔老闆」獨家回應《星島》 霸氣稱講原則不在乎批評：60幾歲人仲要睇人面色？
突發
7小時前
梁洛施翹實男友馬浴柯電影節放閃 顏值巔峰全程甜笑小鳥依人 並排而坐一動作盡顯親密
梁洛施翹實男友馬浴柯電影節放閃 顏值巔峰全程甜笑小鳥依人 並排而坐一動作盡顯親密
影視圈
6小時前
海洋公園女童唔夠高被拒玩海盜船 怪獸家長怒插職員 目擊者：職員話差0.1厘米都唔可以玩
突發
6小時前
中國移動SIM卡政策大變動！6.17起全面禁數據卡內地激活 提前72小時內香港插卡 eSIM/實名制不受影響
中國移動SIM卡政策大變動！6.17起全面禁數據卡內地激活 提前72小時內香港插卡 eSIM/實名制不受影響
生活百科
2026-06-13 09:30 HKT
KOL女實習醫生被捕｜醫科生讀6年 人均教學開支達170萬元
突發
2026-06-13 22:36 HKT
香港人4大慳錢方法？等超市特價/搭的士唔養車 1招惹小紅書熱議：内地人根本想不到
香港人4大慳錢方法？等超市特價/搭的士唔養車 1招惹小紅書熱議：内地人根本想不到
飲食
17小時前
屯門公屋戶誇張違規改動露台 打穿友愛邨外牆硬塞冷氣機 房署發嚴厲警告否則收樓 單位最新後續情況曝光｜Juicy叮
屯門公屋戶誇張違規改動露台 打穿友愛邨外牆硬塞冷氣機 房署發嚴厲警告否則收樓 單位最新後續情況曝光｜Juicy叮
時事熱話
2026-06-13 13:00 HKT
驚悉阿爸炒股曾輸千萬身家  港女「富二代」夢碎崩潰 網民齊爆長輩超狂敗家史｜Juicy叮
驚悉阿爸炒股曾輸千萬身家  港女「富二代」夢碎崩潰 網民齊爆長輩超狂敗家史｜Juicy叮
時事熱話
10小時前
95歲點心老師傅符星出山！拒妥協「預製菜」重現失傳絕學 教3招分點心好壞：唔使入口一睇就知
95歲點心老師傅符星出山！拒妥協「預製菜」重現失傳絕學 教3招分點心好壞：唔使入口一睇就知
飲食
13小時前