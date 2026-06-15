內圈捕影│「怡昌光輝」上佳水準

不少馬匹昨朝到內圈輕舒步頭，甚多精彩場面，現將操練報導如下。

「怡昌光輝」助手踱一圈，試來精神爽利，走勢硬朗步挺開揚，馬身實淨神態仍佳，仍在上佳水準。「三甲之星」助手踱一圈，愈來愈放鬆淡定，步順有力呈現朝氣，馬身結實毛色悅目，保持理想進度。

「喵喵怪」助手踱一圈，急口馬試得收斂，脾氣大有改善，馬身喼得靚無瘦，仍具好感，體力充沛。「捷足奔馳」助手踱一圈，雙耳烔烔目光銳利，神生步爽朝氣勃勃，毛色油潤悅目，勝後再進一步。

「星光快驅」助手踱一圈，淡淡定有朝氣，走勢硬朗步挺開揚，外觀對辦身壯色潤，論態相當不俗。「榮利雙收」助手踱一圈，全程擔高頭走，步順力雄火氣未減，毛色靚馬身仍壯，持續見好上落不大。

馬力正值勇境

「馬力」沿途緊韁捉到實，跨步開揚力度充裕。

「非凡豪傑」助手踱一圈，無時無刻搶住走，心火旺盛但無汗濕，落腳輕快展現彈力，去番最佳時候。「馬力」助手踱一圈，一貫急口一貫生猛，沿途緊韁捉到實，跨步開揚力度充裕，神采奕奕正值勇境。

「準輝煌」助手踱一圈，試來從容淡定，雙目有神氣宇軒昂，馬身收靚展現線條，傷癒對辦復勇八九。「納百川」助手踱一圈，走勢暢順輕描淡寫，身壯步挺火力又夠，外觀企理身夠飽滿，予人甚佳觀感。

「香港仔」助手踱一圈，力度依然充沛，大隻仔身好壯，暗火展現雙目有神，饒具朝氣，充滿好感。

謝鋒

