晨光追擊│「皇者有利」神態活潑

周三未有賽事舉行，加上昨朝是周日晨課，場面顯得極之冷清，好少出跳馬及勇馬，現將操練報導過程如下。

「威利金箭」戴頭罩由助手跳兩段，有點口勁要用力捉實，身收壯力度充裕，神采奕奕充滿好感。「豐功偉績」戴頭罩由助手跳兩段，步順流暢俐落，神色甚佳火氣唔錯，外觀亦好身壯實淨。

「開心五月」戴眼罩及頭罩由助手跳兩段，出腳輕巧有彈力，身粗壯毛色立立令，單講狀態極之出色。「皇者有利」戴頭罩由助手跳兩段，扣住走未有轉腳，然而火力非常夠，神態活潑，近況無得頂。

「金風萬里」戴頭罩由副練跳兩段，逐步加速反應一流，精神奕奕現朝氣，身壯毛色靚金光閃閃。「本領輝煌」拍「魅力奔騰」跳兩段，同樣戴眼罩及助手試，前駒全程拍住走力度不弱，神態活躍身紮實，後駒無咁懶散，毛色亦唔再淡，不過仍說不上吸引。

「團結戰靈」戴頭罩由副練跳兩段，有番墜手感，走勢硬朗步挺開揚，神色甚佳觀感不俗。「一鹿歡騰」戴眼罩由鍾易禮跳兩段，從容不迫唔急唔搶，馬身好壯毛色油潤，神色好過之前。

美麗星晨勁度十足

「美麗星晨」走勢硬朗毛色油潤，觀感不遜贏馬時候。

「凌登」戴頭罩由助手跳兩段，步伐穩健力度極佳，外觀討好皮光肉滑，持續進步好吸引。「美麗星晨」戴頭罩由副練跳兩段，走勢硬朗勁度十足，毛色油潤馬身靚，觀感不遜贏馬時候。

「星願無限」戴頭罩由助手跳兩段，愈見淡定快慢由人，步穩馬身札實，進度理想踏上正軌。「家傳之寶」拍「天火同德」跳兩段，同樣戴鼻箍及助手試，前駒步伐爽朗神情集中，身收實無肥態，愈見上力頗醒神，後駒亦試得好，晨課份外肯走，不過落場演出失望，操勇賽劣。

兆文