內圈捕影│「天天更好」佳態保持

昨朝內圈尚算熱鬧，亦有不少勇馬，現將操練報導如下。

「天天更好」助手踱一圈，力度依然充沛，馬身好實淨，暗火展現雙目有神，毛色又靚，佳態保持。「亨驥」助手踱一圈，唔急唔搶，口勁收斂不少，力度充裕馬身壯健，神態亦極之理想，近況出色。

「首駿」助手踱一圈，神情專注目光如炬，身靚全身肌肉，神態昂揚火氣仍盛，勇態保持體力充沛。「榮駿大道」助手踱兩圈，大步走過從容不迫，神態自若雙耳烱烱，火力甚佳落腳又輕，依然省鏡。

「鋁神」助手踱一圈，擔高頭走好神氣，身靚實淨呈現條線美，毛色油潤展現光澤，勝後更進一步。「韋金主」助手踱兩圈，雙耳烔烔目光銳利，神生步爽活力充沛，馬身實淨毛色油潤，氣勢末減半分。

「光年魅力」助手踱一圈，馬身無瘦仍壯，神態活潑火氣未減，走勢硬朗有彈力，朝氣勃勃精力旺盛。「凌登」助手踱兩圈，比前更收斂更放鬆，試來神閒氣定，跑姿順暢落腳輕巧，馬身又靚譽滿欄邊。

勁大威猛銳氣正盛

「勁大威猛」充滿活力好生猛，毛色亮麗身好粗壯。

「禾道豐」助手踱一圈，運步如輪神采奕奕，力度充足暗火湧現，馬身壯毛色靚，勝後更勇神態軒昂。「勁大威猛」助手踱一圈，全程彈下彈下，充滿活力好生猛，毛色亮麗身好粗壯，正值勇境銳氣正盛。

謝鋒