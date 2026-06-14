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晨光追擊│「堅先生」充滿星味

晨操動態
更新時間：22:00 2026-06-13 HKT
發佈時間：02:00 2026-06-14 HKT

昨朝出跳的馬匹並非太多，弗馬自然極少，而且甚少騎師到場操馬，現將操練過程報導如下。

「堅先生」戴頭罩由田泰安跳兩段，步幅開得好闊又夠輕巧，試來精神爽利，持續有進且充滿星味。「幻影旋風」副練拍「洛河」助手跳兩段，前駒戴眼罩，帶點均速但過步暢順，更重要肯轉腳，神采奕奕饒具好感，後駒戴面箍，力度更見充沛，馬身好實淨，弱馬持續操得更是好事。

「金勝名駒」戴眼罩及頭罩由助手跳兩段，精神飽滿饒具朝氣，毛色現光澤，比起上仗更吸引。「官金騏」廖康銘跳兩段，扣住而馳心火湧現，步挺力勁身又夠壯，轉倉後更醒佳態洋溢。

「紅愛舍」助手跳一段，展步流暢神態暢旺，皮光肉滑馬身札實，未見低落。「本能」戴眼罩及頭罩由助手跳兩段，唔起眼變得起眼，步順開揚有力，贏開特別醒持續進步。

燭光晚餐長期呈勇

「燭光晚餐」神情專注步伐穩健，力度保持有餘。
「燭光晚餐」神情專注步伐穩健，力度保持有餘。

「渡月橋」戴頭罩由田泰安跳兩段，豎尾走然而無分心，步順開揚雙目有神，灰馬身壯實淨現線條。「燭光晚餐」戴頭罩由助手跳兩段，神情專注步伐穩健，力度保持有餘，馬身喼得靚，長期呈勇。

「焦點」助手跳兩段，用暗力拉實，身壯神態活躍，火氣未減半分，持續態勇。「天天同樂」戴頭罩由助手跳兩段，重口馬一貫捉實，出腳爽勁有力，過終點後餘勢尚可，近況對辦。

「電訊驕陽」戴頭罩由助手跳兩段，依舊跳來似樣似樣，身輕步挺有活力，長在勇境體力充沛。「穿甲戰鷹」戴頭罩由副練跳兩段，好墜手火氣好，翻步急勁有力，外觀靚得很，弗到不得之了。

「同心同樂」助手跳兩段，按住順走尚算輕鬆，身亦夠粗壯，神色甚佳一直見好。

兆文
 

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