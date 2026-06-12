Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

沙田早晨│「機緣燦爛」大圈踱少見

晨操動態
更新時間：15:45 2026-06-12 HKT
發佈時間：15:45 2026-06-12 HKT

今朝有三匹參戰馬到大圈出試，包括「機緣燦爛」、「偵探傳奇」及「幸運派彩」，其中前兩駒顯得甚特別，因為鄭、桂廄馬踱步大多在內圈進行，仲要賽前一日到大圈出試可謂少之又少，再要比較，課後鄭俊偉更現身親接「機緣燦爛」，自然輕易成為今朝焦點所在。

幸運派彩石哥好服待

「幸運派彩」今朝課前或課後，都見徐雨石現身馬匹身旁緊張大點。
「幸運派彩」今朝課前或課後，都見徐雨石現身馬匹身旁緊張大點。

講開「幸運派彩」，雖然是大圈常客，差不多課課都到大圈出試，不過今課依然充滿睇頭，原因不論課前或課後，都見徐雨石現身馬匹身旁緊張大點，事實上，「幸運派彩」上仗拚獲季軍近況不俗，加上今次跑番唯一贏馬路程田草千六，今仗絕對稱上路合馬勇形勢大好。

華麗再贏成哥落埋手

今朝「華麗再贏」加課之後沈集成到馬房閘口接馬，跟手親自落手拖馬。
今朝「華麗再贏」加課之後沈集成到馬房閘口接馬，跟手親自落手拖馬。

「華麗再贏」已連續四仗有獎金，剛戰改用艾兆禮更拚獲季軍，但騎者今戰仍要停賽，故此沈集成搵了潘頓幫手，埋門亦有過檔親自考驗，而佢過往曾為同主馬「華麗再勝」贏了四W，再看「華麗再贏」今朝加課之後成哥到馬房閘口接馬，跟手親自落手拖馬，值得追捧。

葳莉非凡方仔特別錫

「葳莉非凡」今朝課前方嘉柏親護送「葳莉非凡」落隧道。
「葳莉非凡」今朝課前方嘉柏親護送「葳莉非凡」落隧道。

方嘉柏爭冠不容有失，縱使主帥雷神今戰停賽，依舊派出強陣出擊，當中「葳莉非凡」今季轉投方廄三戰獲一冠兩亞，近期得以勤操猛練，包括試三課大閘，足見傷癒對辦，今朝出試亦充滿搏殺動靜，課前方仔親護送「葳莉非凡」落隧道，而其他馬並未獲得以上待遇。
 

最Hit
60歲或以上長者專享！樂悠咭1招即賺$100八達通增值額 簡單3步登記
60歲或以上長者專享！樂悠咭1招即賺$100八達通增值額 簡單3步登記
生活百科
22小時前
陳敏兒離世終年65歲 家屬發訃聞：已在天家安息 老公廖啟智5年前癌逝
陳敏兒離世終年65歲 家屬發訃聞：已在天家安息 老公廖啟智5年前癌逝
影視圈
1小時前
大埔中學校長涉辱學生「做雞」 恐嚇職員「帶你坐花廳」 孔教學院：已展開調查
社會
5小時前
海洋公園63歲男技工頭肩骨碎受傷 重創不治 勞工處到場調查
01:01
海洋公園63歲男技工暈倒頭肩骨碎不治 勞工處到場調查
突發
6小時前
五索疑貼年輕舊照直認整容  眼細鼻大面闊與現時有天淵之別  網民：根本第二個人
五索疑貼年輕舊照直認整容  眼細鼻大面闊與現時有天淵之別  網民：根本第二個人
影視圈
8小時前
劉德華遭黃日華熱情搭膊竟「一秒黑面」？ 明顯變化鏡頭逐格睇 鏡頭後真實關係曝光
劉德華遭黃日華熱情搭膊竟「一秒黑面」？ 明顯變化鏡頭逐格睇 鏡頭後真實關係曝光
影視圈
20小時前
01:16
太古城母女墮樓｜母為公院社工 女童曾送院見心理醫生 回家15分鐘即墮樓亡
突發
20小時前
六合彩開生日號碼頭獎6注中 每注派$133萬網民嫌少 二獎僅得呢個數 港男分享「避熱門」必殺技｜Juicy叮
六合彩開生日號碼頭獎6注中 每注派$133萬網民嫌少 二獎僅得呢個數 港男分享「避熱門」必殺技｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
港女單身搭高鐵去桂林慘遭鄰座一家夾擊 連數5宗罪：除鞋、胸前傳麵包 還有一事更離譜｜Juicy叮
港女單身搭高鐵去桂林慘遭鄰座一家夾擊 連數5宗罪：除鞋、胸前傳麵包 還有一事更離譜｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
港人大讚政府牙科服務！長者免費檢查／$50洗牙 需符合3條件 附服務範圍/費用/參加方法
港人大讚政府牙科服務！長者免費檢查／$50洗牙 需符合3條件 附服務範圍/費用/參加方法
生活百科
2026-06-11 15:55 HKT