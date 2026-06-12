沙田早晨│「機緣燦爛」大圈踱少見

今朝有三匹參戰馬到大圈出試，包括「機緣燦爛」、「偵探傳奇」及「幸運派彩」，其中前兩駒顯得甚特別，因為鄭、桂廄馬踱步大多在內圈進行，仲要賽前一日到大圈出試可謂少之又少，再要比較，課後鄭俊偉更現身親接「機緣燦爛」，自然輕易成為今朝焦點所在。

幸運派彩石哥好服待

「幸運派彩」今朝課前或課後，都見徐雨石現身馬匹身旁緊張大點。

講開「幸運派彩」，雖然是大圈常客，差不多課課都到大圈出試，不過今課依然充滿睇頭，原因不論課前或課後，都見徐雨石現身馬匹身旁緊張大點，事實上，「幸運派彩」上仗拚獲季軍近況不俗，加上今次跑番唯一贏馬路程田草千六，今仗絕對稱上路合馬勇形勢大好。

華麗再贏成哥落埋手

今朝「華麗再贏」加課之後沈集成到馬房閘口接馬，跟手親自落手拖馬。

「華麗再贏」已連續四仗有獎金，剛戰改用艾兆禮更拚獲季軍，但騎者今戰仍要停賽，故此沈集成搵了潘頓幫手，埋門亦有過檔親自考驗，而佢過往曾為同主馬「華麗再勝」贏了四W，再看「華麗再贏」今朝加課之後成哥到馬房閘口接馬，跟手親自落手拖馬，值得追捧。

葳莉非凡方仔特別錫

「葳莉非凡」今朝課前方嘉柏親護送「葳莉非凡」落隧道。

方嘉柏爭冠不容有失，縱使主帥雷神今戰停賽，依舊派出強陣出擊，當中「葳莉非凡」今季轉投方廄三戰獲一冠兩亞，近期得以勤操猛練，包括試三課大閘，足見傷癒對辦，今朝出試亦充滿搏殺動靜，課前方仔親護送「葳莉非凡」落隧道，而其他馬並未獲得以上待遇。

