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內圈捕影│「朗日雪峰」心火旺盛

晨操動態
更新時間：15:15 2026-06-12 HKT
發佈時間：15:15 2026-06-12 HKT

今朝內圈有甚多參戰馬出試，勇馬比比皆是，現將操練報導如下。

「朗日雪峰」助手踱兩圈，無時無刻搶住走，心火旺盛但無汗濕，馬身依然靚神態昂揚，喼到勇態。「佛亮老撾」助手踱一圈，淡淡定有朝氣，走勢硬朗步挺順暢，馬身實淨毛色唔淡，予人不俗觀感。

「齊歡最樂」助手踱一圈，步挺順暢有彈力，馬身保持壯健，神色甚佳展現朝氣，依然省鏡毫無疲態。「起舞奜奜」助手踱一圈，馬身好靚充滿線條美，毛色悅目金光閃閃，神態活潑目光銳利，銳不可擋。

「遨遊波士」助手踱一圈，運步如輪神采奕奕，力度充足毛色油潤，馬身依然壯碩，一直吸引狀態出色。「利高八斗」助手踱一圈，快慢由人試得乖巧，馬身收得更壯，神色活躍情緒穩定，保持理想進度。

千帆駒譽滿欄邊

「千帆駒」雙耳烔烔目光銳利，神生步爽朝氣勃勃。
「千帆駒」雙耳烔烔目光銳利，神生步爽朝氣勃勃。

「千帆駒」助手踱一圈，雙耳烔烔目光銳利，神生步爽朝氣勃勃，外觀依然好靚，佳態保持譽滿欄邊。「樂勝天下」助手踱一圈，神情專注目光如炬，身靚全身肌肉，神態生猛火氣充裕，勇況保持有餘。

「名揚四海」助手踱一圈，愈見放鬆試得淡定，落腳輕巧富彈力，肌肉結實又夠薄皮，進度不斷轉好。「櫻花酒杯」助手踱一圈，情緒安穩好專注，以輕鬆姿態完成，步挺貫注力足，馬身實淨毛色又靚。

謝鋒

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