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沙田早晨│「潮州高球」騎練密斟

晨操動態
更新時間：00:39 2026-06-12 HKT
發佈時間：00:39 2026-06-12 HKT

班德禮近季成績平穩，今季已有三十四場頭馬，距離前季個人最高三十九W只差五場，為了突破一定全力以赴。雖然今戰班德禮坐騎不多，但嫡系馬「潮州高球」一定要昅實，尤其昨朝班仔同羅富全走埋一齊密斟，以上動靜已連續兩朝出現。

潘頓重視「文明戰士」

葉楚航剛周日憑「天比高」及「支付之父」起孖，手風正順；今次日賽，葉廄續有匹惡馬，應可延續勝纜。
強配潘頓的「文明戰士」，不只跑番上名路程泥地千二米，並且得到潘頓垂青；最有睇頭係潘頓近期三番四次親操，包括昨朝替其出試，重視到極。

「利高八斗」安仔長氣

「利高八斗」昨朝試跑亦成為焦點，田泰安到場即為其出試，之後同姚本輝傾咗好耐，甚至一齊走去烽火台續斟，看來志不在小。
「利高八斗」昨朝試跑亦成為焦點，田泰安到場即為其出試，之後同姚本輝傾咗好耐，甚至一齊走去烽火台續斟，看來志不在小。

「八斗」系馬成績優異，當中「運高八斗」贏了五W；「財高八斗」和「富高八斗」則各贏三場。
而最新一匹「利高八斗」，在港三戰全部上名，昨朝試跑亦成為焦點，田泰安到場即為其出試，之後同姚本輝傾咗好耐，甚至一齊走去烽火台續斟，看來志不在小。

輝哥親接「樂勝天下」

講開姚廄馬，亦要留意「樂勝天下」，昨朝大約六點十五分由周俊樂親試，稍留後追上反應甚佳；姚本輝一貫緊張，出跳時在烽火台監督走勢，課後更走落隧道底接馬，並向樂仔追問，動態肉緊不已。近期樂仔手風大順，「樂勝天下」當然要繼續看好。

 

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