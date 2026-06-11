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「樂勝天下」換周俊樂補中？

晨操動態
更新時間：16:03 2026-06-11 HKT
發佈時間：16:03 2026-06-11 HKT

報爭周末第九場的「樂勝天下」(J540)，團體成員包括「遨遊」系主理人程志輝。此馬近三戰一冠兩亞，表現出色，上場配女見習騎師袁幸堯跑得第二名，欠點運氣；今場初配周俊樂，且看能否擦出新火花。今早周俊樂過檔在大圈考驗「樂勝天下」，為馬兒磨起狀態，倉主姚本輝吼到實。

今早周俊樂過檔在大圈考驗「樂勝天下」(外)，為馬兒磨起狀態，倉主姚本輝吼到實。
今早周俊樂過檔在大圈考驗「樂勝天下」(外)，為馬兒磨起狀態，倉主姚本輝吼到實。

至於廄侶「利高八斗」(K542) 亦是另一匹姚本輝在周末賽事的爭分希望，此馬近三場均跑入位置，今早由田泰安策騎操練，人馬捲土重來，相信騎練都希望馬兒可以在今場補中。

「利高八斗」(K542) 今早由田泰安策騎操練，人馬捲土重來，相信騎練都希望馬兒可以在今場補中。
「利高八斗」(K542) 今早由田泰安策騎操練，人馬捲土重來，相信騎練都希望馬兒可以在今場補中。

陳嘉甜

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