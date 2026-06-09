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沙田早晨│「競駿良駒」阿民親加課

晨操動態
更新時間：15:45 2026-06-09 HKT
發佈時間：15:45 2026-06-09 HKT

賀廄近期頻頻安排戰駒到大圈加課，雖然近兩戰無功而回，但之前「嘉應」系「嘉應奇兵」和「嘉應耀昇」成功得手，至今仍然記憶猶新，所以今朝賀廄又派出「競駿良駒」在大圈出試，絕對有看好必要，況且今課由奧爾民親身出試，也是今朝少有由騎師親操馬匹。

縱橫天下騎練咬耳仔

鄭俊偉今朝一度揾奧爾民密斟。
鄭俊偉今朝一度揾奧爾民密斟。

講開奧爾民，亦要留意「縱橫天下」，上仗重新振作闖入大冷Q腳，頭馬「驕陽雄心」再出上名，可見這個亞軍極高水準，而今朝鄭俊偉一度揾奧爾民密斟，動態亦肉緊得很，鄭俊偉尚欠一W才達標，剛戰已經精銳盡出，可惜未能取得進帳，決心收復失地，今戰必拚。

東廄三駒練者跟出入

今朝「竣誠駒」、牛精新星」及「東來欣賞」操練前後告東尼都跟到實。
今朝「竣誠駒」、牛精新星」及「東來欣賞」操練前後告東尼都跟到實。

告東尼每年至少有約五十場頭馬，今季已經取得四十二W，今次賽事強陣出擊，全晚共派七駒上陣，當中兩出兩捷的「財將」自然成為大眾焦點，其餘仲有落五班「竣誠駒」，初出即上名「牛精新星」，以及今季三W馬「東來欣賞」，而今朝牠們操練前後告仔都跟到實。

觀眾之力方仔特別錫

「觀眾之力」今朝課後方嘉柏同兒子齊到機坪接馬。
「觀眾之力」今朝課後方嘉柏同兒子齊到機坪接馬。

「觀眾之力」季內一出即勝泥地，上仗則在田草千四快步速下跟前唔斷，今次初跑谷草，同父兼同廄之「富裕君子」季內已三勝谷草，看來「觀眾之力」轉爭細場，絕非無的放矢，事實上，今朝操練動靜亦相當矚目，課後方嘉柏同兒子齊到機坪接馬，對此馬特意緊張。

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