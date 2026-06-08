沙田早晨│「豪邁先登」航哥又教路

葉楚航剛戰成績極佳，憑住「天比高」和「知付之父」起孖，在季內首次黃昏賽有個好開始，今朝航哥跑道一開立即露面，未幾今次參戰馬「豪邁先登」到大圈出跳，航哥一貫緊張，出跳前到跑道口向鞍上人教路，出跳時不只金晴火眼昅實，並且親自打錶計時。

羅廄雙雄潘頓好肉緊

潘頓今朝先試「美麗登場」，十分鐘後再跳「追風」，課後更同羅富全傾好長時間。

所謂成功非僥倖，潘頓除了騎功超卓，亦非常勤力，今朝足以證明，五點半已現身操馬，也是最早露面的外籍騎師，全朝匹上匹落操馬多匹，首兩匹出試馬最搶鏡，先試「美麗登場」，十分鐘後再跳「追風」，不只落足心機考驗，課後潘頓更同羅富全傾好長時間。

蔡廄孖寶倉主有啟示

今朝蔡約翰安排「健康快車」和「幸運同行」出跳，慣例走出公眾席對開空地督操。

今朝五點四十分，蔡約翰安排「健康快車」和「幸運同行」出跳，老蔡相當積極，慣例走出公眾席對開空地督操，之後走去機坪口再睇馬，並再跟住牠們返入馬房，睇番「健康快車」來到今戰才首度出爭谷草，「幸運同行」則上仗獲亞近況出色，兩駒均有看好必要。

龍又生騎練上網睇片

希威森今朝親身主試「龍又生」，之後更到烽火台揾呂健威密斟兼上網睇片。

呂健威今次只出馬三匹，其中「紅錢到」和「巴閉王」今朝五點半就出跳，兩駒均交由助手考驗，相對之後六點出試的「龍又生」，指定希威森親身主試，顯示了後駒的特別地位，事實上森仔亦相當積極，出試時小心翼翼，之後更到烽火台揾呂健威密斟兼上網睇片。

太子拍跳安排好少見

今朝「太子」安排拍跳，仲要課前課後伍鵬志都跟實。

伍鵬志開倉時間唔耐，但之前三季平均一季贏五十場，前季更差點勝出冠軍寶坐，由於今季戰績大幅下滑，去到季尾當全力追數，正如近兩次田戰都交出勝仗，今次最要留意「太子」，事關伍廄馬試跑大多進行單跳，然而此駒昨今朝竟安排拍跳，仲要課前課後皮耶都跟實。

晶晶日上乾坤圈似樣

「晶晶日上」和「乾坤圈」今朝出跳時候，鄭俊偉企在欄邊睇到實，副練梁明偉就用手機拍低過程。

鄭俊偉要多取一W才畢業，近期明顯肉緊得多，剛戰出馬多達八匹，可是悉數敗興而回，至於今戰就出馬三匹，能否贏馬補數要跑過至，但今朝「晶晶日上」和「乾坤圈」出跳時候，米高哥企在欄邊睇到實，副練梁明偉就用手機拍低過程，正是練者一貫搏殺動靜。

