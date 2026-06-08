內圈捕影│「志滿同行」火氣旺盛
更新時間：15:30 2026-06-08 HKT
發佈時間：15:30 2026-06-08 HKT
發佈時間：15:30 2026-06-08 HKT
不少參戰馬今朝到內圈出試，場面熱鬧，現將操練報導如下。
「志滿同行」助手踱一圈，充滿了氣勢，目光銳利火氣旺盛，身靚全身肌肉，勇況持續，毫無疲態。「東來欣賞」副練踱兩圈，大大步輕鬆完成，步順爽勁神態暢旺，暗火展現身壯力健，勇態保持有餘。
「大千雄心」助手踱兩圈，馬身極之粗壯，充滿了線條美，神色活躍朝氣勃勃，火力充裕有進無退。「高高至高」助手踱兩圈，快慢由人試得乖巧，馬身好靚好壯，神色甚佳目光銳利，具備爭勝水準。
「有情有義」助手踱兩圈，擔高頭走好神氣，步順爽勁神態暢旺，暗火展現身又靚，銳不可檔好吸引。「竣誠駒」助手踱兩圈，毛色深潤悅目，神態生猛墜手起勁，落腳輕巧富彈力，老當益壯保養不俗。
烈焰光芒躍躍欲試
「天火同人」助手踱一圈，步挺順暢又有彈力，毛色鮮明潤澤，馬身實淨現線條美，依然在理想水平。「烈焰光芒」助手踱一圈，神情專注目光如炬，身靚全身肌肉，火氣旺盛躍躍欲試，近況弗到不得了。
「良駒好友」助手踱一圈，馬身仍舊幾靚，毛色鮮明潤澤，落腳整齊走勢爽朗，朝氣勃勃予人好感。「多利神駒」助手踱兩圈，細細隻身結實，肌肉線條展現，步順輕巧力度貫注，充滿朝氣論態出色。
謝鋒
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