晨光追擊│「巴閉王」走勢爽勁

周一出跳馬一向甚多，包括多匹參戰分子，當中不乏勇馬，現將操練報導過程如下。

「晶晶日上」戴頭罩由助手跳一段，用暗力拉實，身壯神態活躍，火氣未減半分。「巴閉王」戴頭罩由助手跳兩段，健步如飛走勢爽勁，細馬身壯肌肉起展，佳態保持。

「幸運同行」戴眼罩及頭罩由助手拍「豐功偉績」跳兩段，落後末段慢慢追上，精神飽滿饒具朝氣，毛色油潤好睇。「紫荊拼搏」戴頭罩由班德禮跳一段，跳來似模似樣，身輕步挺有活力，極之省鏡。

「美麗登場」潘頓跳兩段，戴頭罩及面箍，既口勁收斂，且協調性愈來愈好，動作自然得多。「紅錢到」戴頭罩由助手跳兩段，少許搶口唔介意，論態依然勇銳，身壯出腳整齊有力。

「追風」潘頓跳兩段，戴頭罩及面箍，落腳爽又夠主動，充滿朝氣，馬身脹卜卜，弗到震。「優才」潘明輝跳兩段，有汗濕但唔心急，神色好過之前，雙目有神現朝氣。

龍又生上佳水準

「龍又生」神情專注步伐穩健，力度持續提升。

「太子」戴頭罩由助手拍「同有運」跳兩段，愈來愈好快慢由人，出腳夠咬地力充沛，神態活躍表現醒。「龍又生」戴眼罩及頭罩由希威森跳兩段，神情專注步伐穩健，力度持續提升，一直在上佳水準。

「星威心得」戴頭罩由班德禮跳一段，俯首情緒集中，力度好過之前，保持理想進度。「揚威四海」戴眼罩由助手跳兩段，長途馬要騎先肯走，然而頗輕身，外觀亦對辦。

「活力精神」戴頭罩由楊明綸跳一段，輕描淡寫完成，走勢硬朗勁度夠，轉倉操足上力唔錯。「凡凡有餘」戴頭罩由希威森草地跳兩段，步幅開得好闊又夠急勁，精神爽利，火氣未減半分。

「上浦福旺」助手草地跳兩段，戴面箍，清風送爽唔急唔搶，步挺急勁有力，回程時擔高馬頭極之神氣。

兆文

