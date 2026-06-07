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內圈捕影│「極光之子」步伐穩健

晨操動態
更新時間：22:15 2026-06-07 HKT
發佈時間：22:15 2026-06-07 HKT

不少馬匹今朝到內圈出踱，甚多精彩場面，現將操練報道如下。

「多利神駒」助手踱一圈，輕描淡寫完成，步履輕盈又爽勁，大半程岳高頭走，充滿朝氣精神爽利。「極光之子」助手踱一圈，步伐穩健力度唔錯，馬身一直做得好靚，神色活躍暗火展現，早前試閘出色。

「得意佳作」助手踱一圈，淡淡定走過，年紀老了唔再急口，神色唔淡毛色有番光澤，近況相當不俗。「太子」助手踱一圈，小心翼翼按實，馬身茁壯毛水潤澤，落腳穩健勁力不俗，神采奕奕上佳水準。

「螢影飛馳」助手踱一圈，步挺開揚貫注力足，全程試來從容不迫，馬身實淨毛色靚，進度不斷轉好。「鴻圖新星」助手踱一圈，豎起雙耳目光銳利，神生步爽充滿朝氣，毛色悅目透光澤，近況極之理想。

追風展現活力

「追風」快慢由人姿態順暢好，新勝猶勇未見走樣。
「追風」快慢由人姿態順暢好，新勝猶勇未見走樣。

「勇霸龍」助手踱一圈，全程彈下彈下，充滿活力好生猛，毛色亮麗馬身好壯，有進無退體力充沛。「追風」助手踱一圈，快慢由人姿態順暢，神色馬身都對辦，火氣好展現活力，新勝猶勇未見走樣。

「觀眾之力」助手踱兩圈，雙目有神朝氣勃勃，馬身保持粗壯，肌肉結實毛水鮮明潤澤，勇況未減。「開心三多」助手踱一圈，試來精神爽利，步順輕快有彈力，力度充沛火氣未減，依然省鏡未見疲態。

謝鋒

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