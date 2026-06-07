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晨光追擊│「財將」出腳爽朗

晨操動態
更新時間：22:00 2026-06-07 HKT
發佈時間：22:00 2026-06-07 HKT

今朝周日晨課甚平淡，出跳的參戰馬並非太多，勇馬當然亦偏少，現將操練過程報道如下。

「東來欣賞」副練跳兩段，試來精神爽利，步幅開得好闊又夠輕巧，雙目炯炯有神，銳不可當。「財將」鍾易禮跳兩段，姿態極之輕鬆，勇熟程度進一步，且出腳爽朗有力，簡直人見人愛。

「老鼠斑」戴頭罩由助手跳三段，愈見專注，步順開揚力度貫注，上課加罩彈閘反應又好，持續進步。「紅磚戰士」助手跳兩段，韁口敏感小心翼翼操控，步伐穩健，力度亦見提升，有進步。

快路有火有力

「快路」走勢硬朗馬身喼得靚，一直在上佳水準。
「快路」走勢硬朗馬身喼得靚，一直在上佳水準。

「雷神太保」戴眼罩及頭罩由助手跳一段，一貫主動搶走，火力未減半分，馬身保持壯健，仍具好感。「快路」戴眼罩及頭罩由助手跳兩段，走勢硬朗有火有力，多跑之下馬身喼得靚，一直在上佳水準。

「凱皇寶」戴眼罩由助手跳兩段，按住走唔急唔搶，姿態好輕鬆，身扎實毛色油潤。「決一劍」廖康銘拍「高高至高」助手跳三段，前駒追上出腳急勁，火氣比之前更好，馬身又夠實淨；後駒戴眼罩，同樣試得好走勢硬朗，毛色愈見潤澤，確認踏上正軌。

「同寶寶」戴眼罩及頭罩由鍾易禮跳兩段，神色好過之前，亦有番活躍感，久沉馬終於有轉機。「日馳千里」助手跳兩段，前腳開得闊夠直，後腿推動力強，最重要墜手有番啖火。

「馬達」戴眼罩由助手跳兩段，扣住而馳心火湧現，步挺力勁出腳又闊，外觀省鏡毛色悅目。「幸運福星」戴頭罩由助手跳兩段，外觀尚算對辦，不過神色好淡，火氣亦唔太足夠。

「萬里鵬躍」助手跳兩段，出腳仲係好笨重，而且周身郁，懶性又重，進度平淡。

兆文

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