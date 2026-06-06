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內圈捕影│「東方寶寶」暗火展現

晨操動態
更新時間：15:15 2026-06-06 HKT
發佈時間：15:15 2026-06-06 HKT

差不多全部參戰馬今朝到內圈出試，勇馬多不勝數，現將操練報導如下。

「東方寶寶」助手踱一圈，試來精神爽利，步順輕巧神態暢旺，暗火展現身又靚，近況出色相當吸引。「風起雲湧」助手踱一圈，淡淡定有朝氣，走勢硬朗步挺開揚，馬身實淨神態活潑，一直在上佳水準。

「久久為軍」助手踱一圈，神情專注雙目有神，步挺順暢有彈力，毛色亮麗悅目，朝氣勃勃極具好感。「保羅輝煌」助手踱一圈，步伐穩健力度足夠，灰馬身靚有條線美，毛色更呈現姻脂紅，確認踏上正軌。

部族高手神生步爽

「部族高手」雙耳烔烔目光銳利，持續態勇好體力。
「部族高手」雙耳烔烔目光銳利，持續態勇好體力。

「部族高手」助手踱一圈，雙耳烔烔目光銳利，神生步爽充滿朝氣，毛色油潤悅目，持續態勇好體力。「明德輝煌」助手踱一圈，快慢由人試得乖巧，神色活躍情緒穩定，馬身收得壯，而且力度不斷增強。

「好好戀愛」助手踱一圈，慣性有點搶口，但表現精神爽利，步順輕巧神態暢旺，外觀好馬身脹卜卜。「得道猴王」助手踱一圈，運步如輪雙耳烔烔，神生步爽充滿朝氣，身壯毛色立立令，去番最佳時候。

「巴基之勝」助手踱一圈，擔高頭走好神氣，步順力雄火氣充裕，馬身實淨現線條，抖夠操足饒具朝氣。「一世美麗」助手踱一圈，馬身好靚好粗壯，走來神態軒昂，跨步開揚力度貫注，長期呈勇鋒芒畢露。

謝鋒

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