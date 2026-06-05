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內圈捕影│「大利好運」運步如輪

晨操動態
更新時間：15:30 2026-06-05 HKT
發佈時間：15:30 2026-06-05 HKT

大多參戰馬今朝都到內圈出試，場面熱鬧，甚多精彩鏡頭。

「大利好運」助手踱一圈，運步如輪神采奕奕，力度充足暗火湧現，馬身壯毛色靚，勝後更加醒神。「紅旺繽紛」助手踱一圈，毛色悅目立立令，馬身壯全身肌肉，步挺順暢力度充沛，佳態保持有餘。

「飛來霸」助手踱一圈，一貫搶走心火湧現，馬身仍靚好實淨，毛色油潤金光閃閃，論態長期出色。「精明選擇」助手踱一圈，試來從容淡定，雙目有神氣宇軒昂，灰馬身壯實淨，力度保持朝氣勃勃。

「捷威」助手踱一圈，情緒安穩好專注，目光銳利精神奕奕，馬身粗壯毛色潤澤，持續有進及鋒而試。「團結勇士」助手踱一圈，贏開充滿了氣勢，目光炯炯有神，走勢硬朗步挺開揚，新勝猶勇體力充沛。

「超寫意」助手踱一圈，走勢暢順輕描淡寫，身壯步挺火力又夠，毛色亮麗外觀省鏡，近況極之省鏡。「喜慶寶」助手踱一圈，試來精神爽利，神情專注目光如炬，步順輕快有彈力，展現朝氣鋒芒畢露。

超輕鬆步幅順暢

「超輕鬆」力度持續增強，不斷進步勇況十足。
「超輕鬆」力度持續增強，不斷進步勇況十足。

「超輕鬆」助手踱一圈，唔急唔搶，口勁完全收斂了，力度持續增強步幅順暢，不斷進步勇況十足。「星光大道」助手踱一圈，淡淡定充滿朝氣，身壯健步輕爽，神態活潑力充足，保持進度正值勇境。

謝鋒
 

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