晨光追擊│「好運年」正值勇境

今朝出跳的參戰馬尚算不少，不過弗馬唔算太多，現將操練報導過程如下。

「鈦易搵」戴頭罩由黃智弘跳三段，大大步走過力度唔錯，馬身實淨現條線，論態合格有餘。「實力加」奧爾民跳兩段，步穩力足火氣唔差，步爽雙目有神，身壯好實淨。

「好運年」班德禮跳兩段，神情專注步伐穩健，力度持續提升，朝氣勃勃正值勇境。「勤德天下」戴頭罩由助手跳兩段，含枚俯首，落腳穩力貫注，馬身壯健毛色靚，依然省鏡。

「一馬當先」戴頭罩由艾道拿跳一段，進度平淡，力度極之普通，出腳欠勁欠俐落。「勤德皆備」助手跳兩段，跑規改善了，再無頭擰擰，神色吸引力度提升，進度理想。

「精彩福星」戴眼罩及頭罩由希威森跳一段，暗火湧現躍躍欲試，要緊扣韁繩，身靚色潤觀感不俗。「風雲武士」戴頭罩由助手跳一段，神色好過之前，外觀亦無問題，火氣平平欠缺氣勢。

「光輝歲月」拍「魅力奔騰」泥閘跳一段，同樣戴眼罩及助手試，前駒出閘後捉到實，力度唔錯馬身無瘦，毛色又夠潤澤，後駒一樣按住慢試，神采奕奕現朝氣，有進展。「玄宇宙」戴頭罩由助手跳兩段，按實輕抒步頭，馬身已收壯，但勁度普通，初起而已。

巴閉佬勇態洋溢

「巴閉佬」四蹄盡展衝刺，過終點猶有餘勢。

「巴閉佬」戴頭罩由周俊樂跳三段，四蹄盡展衝刺，過終點猶有餘勢，火旺神生，勇態洋溢。「東方寶寶」戴頭罩由袁幸堯跳三段，按住順走姿態輕鬆，毛色悅目透光澤，身壯肌肉展現。

「時時歡笑」助手跳兩段，汗濕減少，比前試得淡定，馬身愈見札實，觀感勝前。「鋁主角」戴頭罩由希威森跳一段，馬身仲係肥肥哋，毛色亦唔靚，神態平淡進度未得。

兆文