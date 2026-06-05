內圈捕影│ 「金金小子」毛色悅目
更新時間：12:02 2026-06-05 HKT
發佈時間：12:02 2026-06-05 HKT
發佈時間：12:02 2026-06-05 HKT
大多參戰馬已做試跑，故昨朝紛紛到內圈出試，甚多勇馬，報導如下。
「威利金箭」助手踱一圈，試來精神爽利，步順輕巧神態暢旺，暗火展現身又靚，朝氣勃勃上佳水準。
「金金小子」助手踱一圈，運步如輪神采奕奕，力度充足火氣唔錯，馬身壯健毛色悅目，傷癒醒神。
「星月飛雲」助手踱一圈，淡淡定有朝氣，走勢硬朗步挺開揚，馬身扎實神態活躍，狀態一直見好。
「三甲之星」助手踱一圈，輕描淡定完成，神態自若豎起雙耳，身靚肌肉線條展現，保持上佳進度。
「電子騰飛」助手踱一圈，比前放鬆得多，神態專注目光集中，步爽且極具彈力，不斷轉好展現朝氣。
「北極之錶」助手踱兩圈，走規大有改善，夠放鬆再無頭岳岳，力度也不斷增強，步挺輕快進度理想。
「金鑽精靈」助手踱一圈，目光銳利精神爽利，馬身仍壯無瘦，步勁力度充足，持續勇銳吸引不已。
「開心宇宙」助手踱兩圈，馬身喼得粗壯，色油潤有光澤，出腳爽勁貫注力足，神態暢旺仍具好感。
「巴閉佬」助手踱一圈，快慢由人試得乖巧，身靚肌肉線條展現，步順輕巧神態理想，近況相當出色。
「光輝歲月」助手踱兩圈，豎起雙耳目光銳利，神生步爽活力充沛，外觀四正身壯色潤，不遜贏馬時。
謝鋒
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