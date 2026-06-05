晨光追擊│ 「睿智多寶」神態活躍

一如平日的周四晨課，昨朝出跳馬相當踴躍，當中不乏周日參戰分子及勇馬，現將過程報道如下。

「捷威」助手跳兩段，翻步寬闊開揚，皮光肉滑外觀靚，不斷轉好。

「睿智多寶」戴頭罩由潘頓跳一段，急口馬用暗力拉實，身壯神態活躍，朝氣旺盛。

「扶搖勢勁」戴頭罩由金誠剛跳兩段，步幅開得好闊又夠輕巧，精神爽利，風采依然。

「明德輝煌」戴頭罩由袁幸堯跳兩段，神情集中步順開揚，毛色金光閃閃又好睇。

「凱旋幸運」黃寶妮跳兩段，走勢硬朗力度唔錯，馬身脹卜卜饒具好感。

「精明選擇」戴頭罩由霍宏聲跳兩段，輕描淡寫步爽力勁，灰馬喼到身壯佳態保持。

「快樂高球」戴眼罩由班德禮跳兩段，贏開特別醒，擔高走好神氣，外觀靚到痹。

「超加加」戴頭罩由金誠剛跳兩段，試來精神爽利，馬身壯健，步輕快有彈力。

「鴻圖大展」戴頭罩由潘明輝跳三段，沿外欄跳神情專注，步順有力觀感不差。

「時尚歡欣」戴頭罩由助手跳一段，一貫搶口並且豎尾，神色無咁淡，重視朝氣。

「知恩圖報」戴頭罩由助手跳兩段，毛色一向淡淡哋，墜手火猛，前所未見吸引。

「北海盜」戴頭罩由艾道拿跳兩段，主動肯走火氣甚佳，老而彌堅保養得宜。

「傑出雷霆」戴頭罩由何澤堯跳兩段，快慢由人表現精神爽利，馬身實淨有進無退。

「小魔怪」戴頭罩由梁家俊跳兩段，協調性愈來愈好，動作自然，勝後再進一步。

「好好戀愛」莫雷拉拍「鈁糖武士」草閘跳兩段，輕鬆佔取上風，更吸引唔再急口，試得出色。

「駿馬之曲」戴頭罩由潘明輝草地跳兩段，走勢硬朗神色甚佳，力度比前更好，重新振作。

兆文