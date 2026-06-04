內圈捕影│「扶搖勢勁」神態活潑

不少馬匹昨朝到內圈輕舒步頭，甚多精彩場面，現將操練報導如下。

「扶搖勢勁」助手踱一圈，淡淡定充滿朝氣，身仍壯步輕爽，神態活潑力充足，打仔惡馬長期見好。「日出東方」助手踱一圈，愈見收斂汗濕唔多，跑姿順暢落腳輕巧，馬身喼得靚，勇銳之勢不斷進步。

「星月飛雲」助手踱一圈，毛色悅目立立令，馬身壯全身肌肉，步挺開揚並展現暗火，近況極之出色。「傑出雷霆」助手踱一圈，神情專注目光如炬，身靚全身都係肌肉，神采飛揚充滿朝氣，再進一步。

「天天更好」助手踱一圈，全程彈下彈下，充滿活力好生猛，毛色亮麗身好粗壯，銳氣正盛佳態洋溢。「明德輝煌」助手踱一圈，比前放鬆得多，情緒不斷改善，身收靚展現線條美，步順輕快彈力足夠。

大利好運暗火展現

「大利好運」唔急唔搶氣定神閒，依然勇銳無疲態。

「大利好運」助手踱一圈，唔急唔搶氣定神閒，馬身保持實淨，暗火展現雙目有神，依然勇銳無疲態。「始終如一」助手踱兩圈，快慢由人試得乖巧，走勢硬朗步挺開揚，大馬夠輕身，轉倉操足大有進展。

「超加加」助手踱一圈，神色明顯好過之前，火氣亦然，馬身實淨毛色現光澤，重拾勇態朝氣勃勃。「勤德天下」助手踱一圈，小心翼翼按實，馬身茁壯毛水潤澤，落腳穩勁力不俗，神采奕奕仍具好感。

謝鋒