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內圈捕影│「金風萬里」活力充沛

晨操動態
更新時間：15:15 2026-06-02 HKT
發佈時間：15:15 2026-06-02 HKT

今朝有甚多戰駒到內圈加課，勇馬比比皆是，極多精彩鏡頭。

「華美之威」助手踱一圈，步伐穩健力度唔錯，馬身一直做得好靚，神色活躍暗火展現，狀態對辦。「金風萬里」助手踱一圈，神態活潑，試來活力充沛，馬身好靚毛色金光閃閃，朝氣勃勃上佳水準。

「博愛先鋒」助手踱一圈，神情專注目光如炬，火氣旺盛墜手起勁，馬身喼得壯，老而彌堅極具好感。「戰寶」助手踱一圈，步挺開揚貫注力足，神態集中汗濕唔多，力度一課比一課充裕，踏上最佳時候。

勝在當下展現活力

「勝在當下」快慢由人姿態順暢，進度愈見出色。
「勝在當下」快慢由人姿態順暢，進度愈見出色。

「星光快驅」助手踱一圈，全程彈下彈下，充滿活力好生猛，毛色亮麗目光銳利，朝氣旺盛正值勇境。「勝在當下」助手踱兩圈，快慢由人姿態順暢，神色馬身都對辦，火氣既好展現活力，進度愈見出色。

「快活英雄」助手踱一圈，馬身好粗壯，成身肌肉充滿條線美，步伐硬朗勁度足夠，精力旺盛無低落。「銀亮奔騰」助手踱一圈，淡淡定有朝氣，走勢硬朗步挺開揚，馬身札實神態活潑，佳態保持有餘。

「凌登」助手踱一圈，沿途急步搶走，充滿競賽意欲火氣旺盛，身靚毛色油潤，神態軒昂佳態洋溢。「皇者有利」助手踱一圈，雙耳烔烔目光銳利，神生步爽充滿朝氣，展步雄渾有力，勝後更上層樓。

謝鋒
 

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