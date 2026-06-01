內圈捕影│「太陽勇士」神態活潑

由於大多戰駒都做最後試跑，故今朝到內圈出試不太多。

「太陽勇士」助手踱兩圈，慣性搶口要緊韁捉實，火力未減馬身仍壯，神態甚活潑，正值勇境體力好。「福星小子」助手踱一圈，淡淡定充滿朝氣，身好靚步輕爽，神態活潑力充足，一直見好神采奕奕。

「英駿飛駒」助手踱一圈，步姿爽朗彈力亦足，毛色油潤好悅目，馬身保持粗壯，長在勇境極具好感。「驕陽雄心」助手踱兩圈，試來相當放鬆，情緒不斷改善，神色活躍氣宇軒昂，勝後更進鋒芒畢露。

「博愛先鋒」助手踱一圈，雙耳烔烔目光銳利，神生步爽充滿朝氣，馬身喼得靚，老當益壯保養得宜。「英雄豪邁」助手踱兩圈，神態活潑，試來活力充沛，老馬有此表現好兆頭，外觀又省鏡，身壯色潤。

「滿洛城」助手踱兩圈，小心翼翼按實，馬身茁壯毛水潤澤，落腳穩勁力不俗，朝氣勃勃銳不可擋。「快馬加鞭」助手踱兩圈，全程躍躍欲試，火氣旺盛神態生猛，馬身極壯又薄皮，近況出色蓄勢待發。

電訊驕陽目光如炬

「電訊驕陽」神色甚佳火氣又好，不遜贏馬時候。

「電訊驕陽」助手踱兩圈，神情專注目光如炬，身收靚全身肌肉，神色甚佳火氣又好，不遜贏馬時候。「先到先得」助手踱一圈，步伐穩健力度充沛，馬身依舊咁靚，神色活躍暗火展現，狀態長期呈勇。

謝鋒

