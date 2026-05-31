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內圈捕影│「輝灑自如」持續有進

晨操動態
更新時間：19:15 2026-05-31 HKT
發佈時間：19:15 2026-05-31 HKT

今朝內圈尚算熱鬧，亦有不少勇馬，現將操練報導如下。

「輝灑自如」助手踱一圈，步姿爽朗彈力亦足，毛色油潤好悅目，馬身壯健展現線條美，持續有進。「時間寶」助手踱一圈，全程試來充滿活力，紮紮跳心景開朗，神色吸引外觀靚絕，佳態保持有餘。

「鼓浪高升」助手踱一圈，輕鬆完成步順爽勁，神態暢旺展現朝氣，馬身札實毛色仍靚，未見走樣。「有你有我」助手踱一圈，試來精神爽利，搶走心火湧現，毛色悅目回復光澤，確認去番最佳時候。

「穿甲金鷹」助手踱一圈，擔高頭走極具朝氣，步順力雄火氣充裕，身壯呈現條線美，托弗有進無退。「開心指數」助手踱一圈，表現極放鬆，汗濕唔多神態專注，馬身更壯力度充足，不斷進步狀態又好。

團長好落腳輕巧

「團長好」愈見收斂躁火全消，保持上佳進度。
「團長好」愈見收斂躁火全消，保持上佳進度。

「團長好」助手踱一圈，愈見收斂，躁火全消，跑姿順暢落腳輕巧，馬身亦收得壯，保持上佳進度。「至合拍」助手踱一圈，毛色悅目立立令，馬身壯全身肌肉，步挺順暢力度唔錯，弱馬操得亦是好事。

「時尚風趣」助手踱一圈，小心按實順走，外觀理想身色俱吸引，過步輕爽力度亦夠，具備爭勝水準。「領航天子」助手踱一圈，輕描淡定完成，神態自若，身靚再無肥態，走勢爽朗有力，復勇八九。

謝鋒

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