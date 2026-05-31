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晨光追擊│「凌登」心火湧現

晨操動態
更新時間：19:00 2026-05-31 HKT
發佈時間：19:00 2026-05-31 HKT

雖然是周日晨課，但今朝出跳馬不少，大多周三參戰馬都做試跑，現將操練過程報導如下。

「華美之威」戴頭罩由助手跳兩段，按住均速完成，毛色悅目金光閃閃，馬身壯健現線條。「凌登」戴頭罩由助手跳兩段，扣住而馳心火湧現，步挺力勁身又夠壯，更勝贏馬時候。

「添開心」戴頭罩由助手跳兩段，重口馬全程捉實，神態可以身壯實淨，毛色比之前潤澤。「怡昌精神」戴頭罩由助手跳三段，毛色悅目透光澤，身壯肌肉展現，步爽充滿彈力。

「英駿飛駒」助手跳兩段，帶點均速過步暢順，神情專注目光銳利，一直在上佳水準。「獎星」戴頭罩由助手跳兩段，馬身茁壯毛色深潤，走過步急有力，神態又活躍。

「星光快驅」助手跳兩段，無轉腳但從容不迫，大大步展現朝氣，馬身好實淨。「博愛先鋒」助手跳兩段，戴頭罩及面箍，跳來似模似樣，身輕步挺又夠活力，完全唔似老馬好搶鏡。

「長勝隊長」戴頭罩由助手跳兩段，精神奕奕饒具朝氣，力度不俗落腳輕快，甚有好感。「千杯」戴頭罩由鍾易禮跳兩段，用暗力拉實，火氣好神態活躍，前所未見吸引。

「奔放」助手跳兩段，神態專注火力俱備，馬身脹卜卜，持續見好體力充沛。「首駿」戴頭罩由助手跳兩段，大步順走力度未減，皮光肉滑馬身札實，勇態保持有餘。

勝在當下勁力充沛

「勝在當下」姿態輕鬆走勢硬朗，愈見吸引進度好。
「勝在當下」姿態輕鬆走勢硬朗，愈見吸引進度好。

「勝在當下」戴眼罩及頭罩由副練跳兩段，按住順走姿態輕鬆，走勢硬朗勁力充沛，愈見吸引進度好。「喆喆友福」戴頭罩由助手跳三段，愈走愈起勁，角逐興趣甚濃，火旺神生，勝後更進一步。

「喵喵怪」戴眼罩由助手跳兩段，按住走唔急唔搶，比起之前淡定得多，步穩力保持。

兆文

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