沙田早晨│「嘉應奇兵」樂仔親身跳

今朝賀廄有兩匹「嘉應」系馬到大圈考驗，包括「嘉應奇兵」和「嘉應耀昇」，兩駒均在大圈慢跳一段，尚要「嘉應奇兵」交由周俊樂親身出試，動態顯得非比尋常，再看騎練今季合作僅得四次，今次突然攜手，絕對有看好必要。

觀眾之力方仔跟出入

今朝「觀眾之力」課前課後方嘉柏都跟到實。

莫雷拉肩負起替方嘉柏衝冠使命，近期表現愈戰愈勇，剛於夜賽連中三元，既為方廄帶來兩場勝利，馬房更以五十六W追平沈集成並列榜首，今次雷神執掌多匹實力馬出戰，不愁無贏馬機會，其中「觀眾之力」更是信心之選，因為今朝課前課後方仔都跟到實。

幸運有您全哥急住問

「幸運有您」今朝到內圈出試之後，羅富全走到機坪接馬追問進度。

「幸運有您」上仗跑二班，由於掛頭牌要負頂磅，因此借來袁幸堯執韁，可是大部份途程走三疊，耗力太多之下，直路不夠衝亦很合理，今次換上贏過兩次的霍宏聲執韁，人馬合拍得多，睇埋此駒今朝到內圈出試之後，羅富全走到機坪接馬追問進度，值得加倍留意。

時時歡聲告仔特別錫

今朝「時時歡聲」出試期間告東尼跟實盡顯重視程度，課後仲跟埋此駒返入馬房。

告東尼剛周三發威起孖，周日賽事又集中火力強攻下半場，兩場三級賽派遣四駒出戰，獅子山錦標兵分三路，潘頓夥拍新勝當銳「時時歡聲」，成為領軍核心，事實上，今朝此駒出試期間告仔盡顯重視程度，操練前後跟實之餘，課後仲跟埋此駒返入馬房，有特別厚待。

