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內圈捕影│「紅運光輝」神態自若

晨操動態
更新時間：15:15 2026-05-30 HKT
發佈時間：15:15 2026-05-30 HKT

大多參戰馬今朝都到內圈出試，精彩鏡頭一個接一個，現報導如下。

「銳行星」助手踱兩圈，變得收斂接受操控，馬身收得壯，神色吸引之餘，力度一課課增強，進度好。「鴻圖新星」助手踱一圈，運步如輪神采奕奕，力度充足暗火湧現，毛色油潤生光，今季最弗一次。

「天天耍樂」助手踱一圈，一向有點急口，步順爽勁神態暢旺，過步輕爽力度亦夠，近況相當不俗。「紅運光輝」助手踱一圈，輕描淡寫完成，神態自若，身靚力度充足，走勢爽朗有力，進度愈見理想。

「佰勝金龍」助手踱一圈，試來精神爽利，神態活躍朝氣勃勃，火力不俗外觀又靚，大熟大勇境界。「首飾天空」助手踱一圈，全程擔高頭走，樣子極之神氣，步順力雄火氣充裕，身更壯，勇銳無比。

龍傲綾羅弗到漏油

「龍傲綾羅」贏開充滿了氣勢，神情專注目光如炬。
「龍傲綾羅」贏開充滿了氣勢，神情專注目光如炬。

「龍傲綾羅」助手踱一圈，贏開充滿了氣勢，神情專注目光如炬，身靚全身肌肉，朝氣旺盛弗到漏油。「幸運有您」助手踱一圈，從容完成整個過程，出腳爽貫注力足，馬身實淨毛色靚，老當益壯保養出色。

「都靈冠星」助手踱一圈，極之放鬆表現淡定，神態專注目光集中，馬身仍靚好札實，一直在上佳水準。「跨境寶馬」助手踱一圈，運步如輪神采奕奕，力度充足火氣湧現，身靚外觀吸引，態勇及鋒而試。

謝鋒

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