內圈捕影│「步風影」精神爽利

不少馬匹今朝到內圈輕舒步頭，甚多精彩場面，現將操練報導如下。

「極歡欣」助手踱一圈，小心按實順走，外觀靚身色俱吸引，過步輕爽力度亦夠，進度理想予人好感。「步風影」助手踱一圈，試來精神爽利，步順輕快彈力十足，馬身壯健現線條，毛色悅目金光閃閃。

「禾道豐」助手踱兩圈，快慢由人試得乖巧，馬身收得更靚，毛色油潤現光澤，觀感更勝贏馬時候。「重情重義」袁幸堯踱一圈，淡淡定充滿朝氣，身壯健步輕爽，神態活潑力充足，朝氣勃勃保持進度。

時時歡聲活力充沛

「時時歡聲」雙耳烔烔目光銳利，愈贏愈省鏡。

「風火恆雲」助手踱一圈，擔高頭走好神氣，出腳爽勁貫注力足，神態暢旺身壯實淨，新勝佳態保持。「時時歡聲」副練踱一圈，雙耳烔烔目光銳利，神生步爽活力充沛，馬身好靚張卜卜，愈贏愈省鏡。

「華麗再贏」助手踱一圈，雙耳烔烔目光銳利，馬身收得更實淨，毛色悅目好靚，不斷轉好及鋒而試。「笑傲江湖」助手踱一圈，運步如輪神采奕奕，力度充足暗火湧現，馬身壯毛色靚，打仔馬長期呈勇。

「遨遊武士」助手踱一圈，一貫身壯脹卜卜，毛色烏卒卒省鏡，更重要有番啖火，久沉分子重新振作。「千杯不醉」助手踱一圈，以輕鬆姿態完成，走勢硬朗步挺開揚，馬身仍壯無瘦，仍具好感未見低落。

謝鋒