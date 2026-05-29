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晨光追擊│「活力拍檔」依然勇銳

晨操動態
更新時間：15:00 2026-05-29 HKT
發佈時間：15:00 2026-05-29 HKT

今朝出跳的參戰馬並非太多，亦好少弗馬，而且甚少騎師出現，現將操練報導過程如下。

「活力拍檔」戴頭罩由何澤堯跳兩段，好墜手火氣好，翻步急勁力度貫注，馬身喼得靚，依然勇銳。「全神貫注」戴頭罩由袁幸堯跳兩段，洒開大步衝刺，勁度十足氣宇軒昂，論態仍勇未見低落。

「富寶駒」助手跳一段，台型唔錯，但力水仲係一般，馬身亦有少少肥。「家樂寶駒」助手跳兩段，帶點均速但過步暢順，更重要肯轉腳，精神爽利力度唔錯。

「三寶進財」助手跳兩段，愈來愈收斂快慢由人，出腳夠咬地唔再步浮浮，極速入局。「禾道威」戴頭罩由助手跳三段，韁口敏感小心翼翼操控，毛色油潤馬身結實，長期呈勇無走樣。

領航多福進度理想

「領航多福」墜手暗火展現，力度不斷增強。
「領航多福」墜手暗火展現，力度不斷增強。

「心雄雄」戴頭罩由班德禮跳一段，暗火湧現躍躍欲試，要緊扣韁繩，神生步爽長期呈勇。「領航多福」戴頭罩由助手跳一段，墜手暗火展現，步順開揚之餘，力度不斷增強，進度理想。

「喜蓮勁感」戴頭罩由助手跳一段，急口馬用暗力拉實，身壯神態活躍，雙目有神朝氣勃勃。「都靈冠星」助手跳一段，戴頭罩、鼻箍及面箍，成頭配備但試得順暢，步伐穩健又有彈力，細馬身又夠壯。

「精英奪冠」戴頭罩由何澤堯跳一段，愈見專注步順開揚，再無稚嫩感，但力度則尚待提升。「鵲橋飛昇」戴頭罩由助手跳兩段，勁度勝前步順有力，馬身靚呈現線條美，贏開更醒朝氣旺盛。

「觀萬象」助手跳兩段，按住順走姿態輕鬆，身壯唔瘦養得飽滿，最近試閘好有進展。「奇異果」戴頭罩由副練跳兩段，拖下拖下，展步欠仍順暢，力度仲係好普通。

兆文

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