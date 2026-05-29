晨光追擊│「創寶駒」佳態洋溢

一如平日的周四晨課，昨朝出跳馬相當踴躍，當中不乏周日參戰勇馬，現摘錄如下。

「勇者為皇」戴頭罩由潘明輝跳兩段，快慢由人步順開揚，毛色更悅目且朝氣勃勃。

「龍傲綾羅」戴頭罩由潘頓跳兩段，走勢硬朗且充滿彈力，馬身極之粗壯，狀態有進無退。

「富喜來」戴頭罩由艾兆禮跳兩段，灰馬身仍結實，步穩勁力未減，狀態無走樣。

「耀寶」戴頭罩由助手跳兩段，慣例急口頭岳岳，身色都對辦，落腳夠輕快，狀態冒勇。

「陽光勇士」助手跳兩段，鋤頭腳法，跑姿一向怪怪哋，身光頸靚饒惹好感。

「奮鬥心」近日細馬喼到身壯，墜手火氣好，論態出色。

「奮鬥心」戴頭罩由助手跳兩段，細馬喼到身壯，墜手火氣好，論態出色。

「光年魅力」助手跳兩段，勁之餘唔心急，馬身脹卜卜，狀態不遜贏馬時。

「喜樂之星」戴頭罩由巫顯東跳兩段，比前出腳更順暢，力度亦提升，狀態有進展。

「雙贏」戴頭罩由何澤堯跳兩段，有汗濕但唔心急，走勢硬朗有力，毛色烏卒卒。

「創寶駒」戴頭罩由助手跳一段，輕描淡寫完成，馬身飽滿實淨，佳態洋溢。

「友瑩仁」戴頭罩由艾兆禮跳兩段，從容走過，力度未減半分，佳態保持有餘。

「幸運有您」戴頭罩由霍宏聲跳兩段，身壯色潤走勢硬朗，老而彌堅保養得宜。



「風火恆雲」潘明輝拍「非惟僥倖」跳兩段，拍住走神情專注，少許急口可接受，馬身喼得靚，勝後亦勇。

「綫路英雄」楊明綸跳兩段，試來精神爽利，火力有增無減，狀態依然省鏡。

「笑傲江湖」戴頭罩由助手草閘跳兩段，動作瀟灑，展步俐落神態暢旺，毛色又夠油潤，狀態不俗。

「步風影」潘頓拍「奧林比安」潘明輝草閘跳兩段，前駒拍住走淡定專注，馬身收得更靚呈現線條美，狀態有水準；後駒前腳出得高，走規未夠熟練，仍待磨練。

兆文