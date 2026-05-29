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沙田早晨│「全能勇士」榮仔有誠意

晨操動態
更新時間：01:30 2026-05-29 HKT
發佈時間：01:30 2026-05-29 HKT

布浩榮會否申請下季牌照不得而知，但近期得到支持愈來愈多，好似呂健威今次亦有匹「全能勇士」交予上陣，若然能夠取得好成績，說不定之後威哥再加大力度支持。事實上，榮仔昨朝為此駒出跳落足心機，出試時小心翼翼，課後立即走去烽火台地下搵威哥傾談。

「陽光勇士」輝哥落隧道

姚本輝近期明顯回勇，先在剛周日憑「勁大威猛」爆出冷W，剛戰再有「捷足奔馳」再添進帳。今次出馬既多且甚有分量，大有機會延續勝纜，甚至取得多捷，其中「陽光勇士」最要留意，跑番三級賽當有優勢，更吸引昨朝出跳時輝哥跟出跟入，課後落埋隧道底接馬。

「喜悅歡欣」阿廖出絕招

廖康銘操練有幾套絕招，一是練者親身操馬，正如剛戰為「天下寵兒」試跑，結果拼入一席亞軍；另一套是參戰馬同伴跳馬拍跳，並要伴跳馬在直路推騎快開，而該參戰馬強勢追上，所以昨朝「喜悅歡欣」作出這項安排，更是鞍上人奧爾民的首匹出試馬，自然要昅實。

「摰友勝」丁仔特別厚待

由於馬房繼續進行翻新工程，據知丁冠豪同徐兩石下季將會在從化設廄。從化馬房設施完善，對於兩位練者來說點都是好事，講開丁冠豪，昨朝佢對「摰友勝」非常緊張，不論出跳前後，都現身機坪主持大局，甚至落埋手拖馬，而整朝僅得這匹丁廄馬獲得以上待遇。

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