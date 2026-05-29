內圈捕影│「領航多福」大有進展

由於大多周日戰駒都做最後試跑，故昨朝到內圈出試不太多。

「精算暴雪」助手踱一圈，姿態從容，步挺開揚貫注力足，身唔瘦好飽滿，神采奕奕蓄勢待發。

「錶之宇宙」副練踱一圈，馬身壯到不得了，豎起雙耳目光銳利，神生步爽充滿朝氣，今季最弗一次。

「喜勁勁感」助手踱兩圈，全程躍躍欲試，火氣旺盛神態生猛，馬身極壯又薄皮，近況出色極具好感。

「活力拍檔」助手踱兩圈，神情專注目光如炬，身收靚全身肌肉，神色活躍火氣不弱，打仔馬長期見勇。

「領航多福」助手踱兩圈，神情集中汗濕唔多，跑姿順暢落腳輕巧，馬身愈收愈靚，狀態好有進展。

「伶俐驫駒」(圖) 助手踱一圈，全程彈下彈下，充滿活力好生猛，毛色亮麗目光銳利，有進無退勇況依然。

「伶俐驫駒」助手踱一圈，全程彈下彈下，充滿活力好生猛，毛色亮麗目光銳利，有進無退勇況依然。

「禾道豐」助手踱一圈，快慢由人姿態順暢，神色馬身都對辦，火氣既好展現活力，觀感好過之前。

「文明福星」助手踱兩圈，重口馬一貫捉到實，步順有力神色暢旺，火力未減半分，佳態保持有餘。

「禾道威」助手踱兩圈，雙目有神朝氣勃勃，馬身保持粗壯，肌肉結實毛水鮮明潤澤，勇況未減半分。

「鵲橋飛昇」助手踱兩圈，淡淡定有朝氣，走勢硬朗步挺開揚，馬身更札紮現線條，勝後再進一步。

謝鋒