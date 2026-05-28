晨光追擊│「錶之宇宙」走勢順暢

昨朝出跳的參戰馬並非太多，亦好少弗馬，而且甚少騎師出現，現將操練報導過程如下。

「共享富裕」莫雷拉拍「後無來者」跳兩段，健步如飛走勢爽勁，身壯肌肉起展，神態回旺重新振作。「精算暴雪」助手跳兩段，步幅開得好闊又夠急勁，馬身脹卜卜，毛色更亮到透光。

「文明福星」戴眼罩及頭罩由助手拍「都靈福星」跳兩段，跑規改善了，再無頭擰擰及內閃，神態軒昂走勢爽朗，銳不可擋。「錶之宇宙」戴頭罩由田泰安跳兩段，表現淡定試得好，走勢甚爽步順暢，馬身靚展現線條美。

「共建世界」戴頭罩由潘頓跳兩段，愈見專注步順開揚，力度一課比一課增強，再無稚嫩感進度好。「伶俐驫駒」戴頭罩由田泰安跳兩段，精神飽滿饒具朝氣，身壯毛色現光澤，依然省鏡長期呈勇。

嘉應光彩四蹄盡展

「嘉應光彩」馬身收壯札實，火旺神生正值勇境。

「帥帥友福」戴頭罩由副練跳兩段，步伐穩健力度尚可，但差點氣勢，火氣亦未算足夠。「嘉應光彩」戴頭罩由潘頓跳一段，馬身收壯札實，四蹄盡展彈力十足，火旺神生正值勇境。

「競駿皇者」助手跳兩段，暗火湧現躍躍欲試，要緊扣韁繩，身靚色潤觀感極佳。「天天耍樂」戴頭罩由助手跳兩段，扣住而馳心火湧現，步挺力勁身又夠壯，不遜贏馬時候。

「星際快車」助手跳兩段，清風送爽完成，火猛力足毛色悅目，打仔馬一直省鏡。「錶之星河」戴頭罩由田泰安跳兩段，大步順走力度未減半分，馬身實淨毛色潤澤，佳態保持有餘。

「賢知友您」副練跳兩段，含枚俯首，落腳穩力貫注，毛色更見潤澤，有進無退。「巴閉仔」戴頭罩由周俊樂跳兩段，力度好普通，出腳欠爽勁，久沉多時無起色。

兆文

