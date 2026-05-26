內圈捕影│「捷足奔馳」力度充沛

大多參戰馬今朝都到內圈出試，精彩鏡頭一個接一個，現報導如下。

「魅力星」助手踱一圈，步伐穩健力度足夠，馬身靚有條線美，雙目炯炯有神，充滿朝氣仍具好感。「捷足奔馳」助手踱一圈，試來精神爽利，步順輕快力度充沛，馬身保持壯健，神采奕奕近況出色。

「紅衣醒目」副練踱一圈，無時無刻搶住走，心火旺盛但無汗濕，馬身靚神態軒昂，狀態長期省鏡。「你知我得」助手踱一圈，身壯脹卜卜，毛色鮮明潤澤，落腳整齊走勢又硬淨，火力未減勇況保持。

「紅逸舍」助手踱一圈，全程擔高頭走，樣子神氣朝氣勃勃，步順力雄火氣旺盛，新勝保持勇銳無比。「納百川」助手踱一圈，小心按實順走，外觀對辦身色俱吸引，過步輕爽力度不弱，去番最佳時候。

「跨境駿馬」助手踱一圈，大大步輕鬆完成，步順爽勁力度充裕，馬身壯到不得了，走勢譽滿欄邊。「幸運愉快」助手踱一圈，雙耳烔烔目光銳利，神生步爽充滿朝氣，毛色油潤悅目，持續見好無走樣。

官金騏充滿氣勢

「官金騏」神情專注目光如炬，火旺神生弗到漏油。

「飛龍在天」助手踱一圈，步密密輕鬆完成，步順爽勁神色暢旺，暗火展現身又靚，抖夠操足回勇。「官金騏」助手踱一圈，充滿了氣勢，神情專注目光如炬，身靚實淨全身肌肉，火旺神生弗到漏油。

謝鋒