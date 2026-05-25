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晨光追擊│「穿甲金鷹」步挺爽勁

晨操動態
更新時間：20:09 2026-05-25 HKT
發佈時間：20:09 2026-05-25 HKT

周一出跳馬向來甚多，包括多匹參戰分子，當中不乏勇馬，現將操練過程報道如下。

「智勇名駒」戴頭罩由霍宏聲跳兩段，少少懶可接受，步順力充裕，神態亦對辦。

「穿甲金鷹」副練跳三段，聚精會神步挺爽勁有力，火氣有增無減，弗到爆。

「價值傳承」布文跳兩段，扣住而馳心火湧現，走勢硬朗力度充裕，不斷進步。

「東方福寶」潘明輝跳兩段，仍舊豎尾兼跑姿唔靚，但狀態理想步穩力足。

「贏得自然」何澤堯跳兩段，精神爽利展現朝氣，身壯色潤，論態未見走樣。

「魅力星」戴頭罩由助手跳兩段，唞氣聲唔大，對喘鳴馬而言屬好現象，馬身好飽滿。

「蓮冠皇」戴頭罩由希威森跳兩段，神色無咁淡，尚要擔高頭走頗神氣，有起色。
「蓮冠皇」戴頭罩由希威森跳兩段，神色無咁淡，尚要擔高頭走頗神氣，有起色。

「蓮冠皇」戴頭罩由希威森跳兩段，神色無咁淡，尚要擔高頭走頗神氣，有起色。

「風采人生」黃智弘拍「幸運傳承」跳三段，逐步追上反應甚佳，步爽充滿彈力，馬身喼得靚。

「星之願」戴頭罩由助手跳兩段，大汗改不了，然而扣住走神態軒昂，朝氣勃勃。

「飛龍在天」莫雷拉跳兩段，神態專注火力俱備，馬身實淨，去番最佳時候。

「鑽得勝」布文跳兩段，比前淡定得多，唔再搶口，力度充裕步挺輕快。

「紅衣醒目」田泰安跳兩段，戴頭罩及面箍，暗火湧現躍躍欲試，要緊扣韁繩，身靚色潤觀感好。

「鄉村威龍」拍「幸運同行」跳兩段，同樣助手，前駒跑姿尚有點生硬，毛色亦未算靚，不過馬有高質；後駒戴眼罩及頭罩，一貫留後順住走，力度充裕走勢爽朗，馬身仍壯具備爭勝水準。

「至合拍」戴頭罩由周俊樂草地跳兩段，步幅開得好闊又夠輕巧，神采奕奕，佳態保持有餘。

「凡凡有餘」戴頭罩由希威森草地跳兩段，大步順走力度唔錯，多跑下馬身唔瘦，依然吸引。

兆文

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