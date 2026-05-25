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晨光追擊│ 「小霸王」走勢硬朗

晨操動態
更新時間：09:52 2026-05-25 HKT
發佈時間：09:52 2026-05-25 HKT

雖然是周日晨課，但昨朝出跳馬不少，大多周三參戰馬都做試跑，現將操練過程報道如下。

「跨境駿馬」戴眼罩由助手跳兩段，暗火湧現躍躍欲試，要緊扣韁繩，身靚色潤觀感極佳。

「小霸王」戴眼罩由助手跳兩段，扣住走神態軒昂，走勢硬朗有力，外觀又靚身壯色潤，確認回勇。

「友得盈」戴頭罩由助手跳兩段，按住走得唔快，姿態好輕鬆，身扎實毛色靚，近況出色。

「飛輪霸」助手跳兩段，馬身靚呈現線條美，神態活躍有朝氣，一直在上佳水準。

「幸運愉快」戴頭罩由助手跳兩段，出腳爽勁有力，過終點後餘勢又勁，朝氣旺盛佳態洋溢。

「加州勇勝」戴眼罩及頭罩由副練跳兩段，精神飽滿極具朝氣，力度保持有餘，身壯實淨，新勝佳態保持。

「納百川」拍「浪漫老撾」助手跳兩段，同樣戴頭罩及面箍，前駒試來不徐不疾，論態及格有餘，身夠輕步順暢；後駒年紀雖老，卻跳來係威係勢，主動搶走全程緊韁捉實，火氣極佳。

「爆出美麗」助手跳兩段，戴面箍，神態專注火力俱備，馬身脹卜卜，出腳爽勁，一直在勇態。

 「關鍵所在」戴頭罩由助手跳三段，落腳整齊有力，馬身保持實淨，仍在勇境無疲態。

「香港仔」助手跳兩段，戴頭罩及面箍，按住順走姿態輕鬆，身輕步挺有活力，勇銳之餘持續進步。

「八駿巨昇」戴頭罩由鍾易禮跳兩段，肯轉腳且暗火湧現，力度更提升不少，久沉馬重踏正軌。

「建測精英」戴頭罩由副練跳兩段，含枚俯首，落腳穩力貫注，毛色愈見潤澤，觀感勝前。

「過關勇士」戴頭罩由助手跳兩段，外觀唔錯身夠飽滿，落腳整齊有力，神采奕奕予人好感。
兆文

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