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內圈捕影│ 「馬力」佳態洋溢

晨操動態
更新時間：09:42 2026-05-25 HKT
發佈時間：09:42 2026-05-25 HKT

不少周三戰馬昨朝到內圈輕舒步頭，甚多精彩場面，現摘錄如下。

「逍遙人生」助手踱一圈，豎起雙耳目光銳利，神生步爽充滿朝氣，毛色油潤悅目，有進無退好省鏡。

「至合拍」助手踱一圈，試來精神爽利，步順輕快有彈力，馬身好壯全身肌肉，神態活躍充滿朝氣。

「風采人生」助手踱一圈，淡淡定有朝氣，走勢硬朗步挺開揚，馬身結實毛色靚，神采奕奕一直見好。

「開心三多」助手踱一圈，大大步輕鬆完成，步順爽勁神態暢旺，墜手暗火展現，仍在勇境充滿好感。

「魅力知耀」助手踱一圈，神情專注目光如炬，身靚全身都係肌肉，大馬完全唔重身，論態長期見好。

「川河動駒」助手踱一圈，毛色立立靚，馬身仍靚好實淨，過步輕爽力度亦夠，仍在勇境體力充裕。

「頌星」助手踱一圈，出腳輕巧力度貫注，雙目有神走勢爽勁，馬身好壯毛色亮麗，狀態相當理想。

「馬力」助手踱一圈，急口馬小心按實順走，身色俱吸引，過步輕爽力度充沛，朝氣旺盛佳態洋溢。

「穿甲金鷹」助手踱一圈，馬身好靚極之粗壯，走來神態軒昂，跨步開揚有力，勝後再進鋒芒畢露。

「星之願石」助手踱一圈，愈見放鬆，情緒不斷在改善，神態集中出腳爽勁有力，馬身實淨有線條美。

謝鋒

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