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內圈捕影│「嵐臣」及鋒而試

晨操動態
更新時間：15:30 2026-05-22 HKT
發佈時間：15:30 2026-05-22 HKT

大多參戰馬今朝都到內圈出試，場面熱鬧，甚多精彩鏡頭。

「志醒大將」助手踱一圈，以輕鬆姿態完成，步挺貫注力足，馬身扎實毛色靚，朝氣勃勃正值勇境。「嵐臣」助手踱一圈，試來精神爽利，步順輕巧神態暢旺，暗火展現馬身又靚，持續見好及鋒而試。

「常嚐發財」助手踱一圈，步挺順暢又有彈力，馬身保持粗壯，火氣未減半分，長期見好體力充裕。「手機錶能」副練踱一圈，情緒安穩好專注，走規亦改善無頭岳岳，身收靚無肥態，進度極之理想。

「逍遙騎士」助手踱一圈，淡淡定有朝氣，走勢硬朗步挺開揚，馬身實淨神態對辦，佳態保持有餘。「光年八十」助手踱一圈，輕描淡寫完成，神態自若豎起雙耳，身靚力度充足，毛色悅目上佳水準。

「友瑩光」助手踱一圈，快慢由人試得乖巧，馬身好靚好壯，神態軒昂目光銳利，持續進步鋒芒畢露。「千帆駒」助手踱一圈，全程擔高頭走相當神氣，步順力雄火氣充裕，身壯色潤外觀靚，勇銳無比。

閃電小子神態活躍

「閃電小子」神情專注目光如炬，火氣好狀態不得了。
「閃電小子」神情專注目光如炬，火氣好狀態不得了。

「閃電小子」副練踱一圈，神情專注目光如炬，身靚全身都係肌肉，神態活躍火氣好，狀態不得了。「維港激流」助手踱一圈，細粒仔動作靈巧，火氣又好，似足隻辣椒仔，充滿朝氣，唞夠效果理想。

謝鋒
 

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