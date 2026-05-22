晨光追擊│「煌上」火力俱備

昨朝天氣不好，不少馬匹留待今朝試跑，場面熱鬧且不乏勇馬，現將操練過程報道如下。

「戀愛狂」戴頭罩由霍宏聲跳兩段，用暗力拉實，身壯神態活躍，展現朝氣狀態出色。「紫荊傳令」戴頭罩由助手跳兩段，按實輕抒步頭，神色甚佳力度不弱，毛色更潤澤。

「煌上」戴頭罩由艾道拿跳一段，神態專注火力俱備，馬身脹卜卜，不斷進步充滿好感。「福聚」戴頭罩由布浩榮跳兩段，均速完成力度不弱，馬身扎實出腳爽，論態極之對辦。

「數字天文」戴頭罩由助手跳兩段，操控得好唔急口，喼到身壯毛色油潤，勇銳之餘並進步。「哈羅威」戴頭罩由周俊樂跳兩段，慣例豎尾並頭岳岳，論態未見走勢，步硬朗力充裕。

「百賀飛駒」戴頭罩由副練跳兩段，四蹄盡展彈力十足，神態暢旺朝氣勃勃，去番最弗時。「飛馳九洲」戴頭罩由助手跳兩段，帶點均速但過步暢順，力度神態皆對辦，早熟到位。

文明戰士精神爽利

「文明戰士」步幅開得好闊又夠輕巧，雙目炯炯有神。

「天將龍駒」戴頭罩由巫顯東跳兩段，聚精會神且暗火湧現，身壯色潤，神態活潑弗到震。「文明戰士」戴頭罩由布文跳兩段，步幅開得好闊又夠輕巧，精神爽利，雙目炯炯有神。

「老鼠斑」戴頭罩由助手跳兩段，比前更上力，出腳夠咬地，馬身收靚現線條美。「同樣世界」戴頭罩由潘頓跳一段，愈見專注步順開揚，再無稚嫩感，上火上力進度好。

「東方魅影」戴頭罩由黃寶妮跳一段，按慢輕描淡寫完成，走勢硬朗勁度夠，馬身喼得靚。「黃金騎士」戴頭罩由助手跳兩段，按住慢試神采奕奕，身靚好薄皮，神態軒昂依然省鏡。

「泰坦」戴頭罩由助手跳兩段，比前淡定得多，展步流暢神色甚佳，一課比一課吸引。

兆文