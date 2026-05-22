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內圈捕影│「友瑩光」氣勢磅礡

晨操動態
更新時間：00:13 2026-05-22 HKT
發佈時間：00:13 2026-05-22 HKT

大多周日參戰馬昨朝出跳，相對在內圈出試馬較少，卻不乏勇馬，現摘錄如下。

「浪漫戰神」助手踱兩圈，試來精神爽利，步順輕巧神態暢旺，暗火展現馬身又靚，勝後更加銳利。
「綠族無限」助手踱一圈，豎起雙耳目光銳利，神生步爽充滿朝氣，毛色油潤悅目，論態相當出色。
「煌上」助手踱兩圈，快慢由人試得乖巧，神色活躍情緒穩定，馬身收得更壯更靚，態勇持續進步。
「友瑩光」助手踱兩圈，充滿了氣勢，目光炯炯有神，全程岳高頭走，馬身又壯，弗到漏油人見人讚。
「文明戰士」助手踱兩圈，比前收斂接受操控，步順輕巧神態暢旺，力度一課一課增強，進度極佳。

「手機錶能」副練踱一圈，情緒安穩好專注，步挺有力精神爽利，馬身收靚展現線條美，上火上力。
「手機錶能」副練踱一圈，情緒安穩好專注，步挺有力精神爽利，馬身收靚展現線條美，上火上力。

「手機錶能」副練踱一圈，情緒安穩好專注，步挺有力精神爽利，馬身收靚展現線條美，上火上力。
「醒目先駒」副練踱一圈，步如輪神采奕奕，力度充足暗火湧現，馬身壯毛色靚，持續態勇吸引到痹。
「華麗再贏」助手踱兩圈，神態愈來愈輕鬆，落腳輕快富彈力，肌肉結實毛色潤澤，保持上佳進度。
「創科群英」助手踱兩圈，唔急唔搶，口勁完全收斂，力度未減馬身喼得靚，單講狀態依然好省鏡。
「志醒大將」助手踱兩圈，神情專注雙目有神，馬身靚且全身肌肉，神色活躍火氣旺盛，佳態保持有餘。

謝鋒

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