內圈捕影│「百賀飛駒」步伐穩健

昨朝到內圈出試之馬尚算不少，也不乏精彩鏡頭及勇馬，現報導如下。

「百賀飛駒」助手踱一圈，步伐穩健力度足夠，身靚有條線美，雙目炯炯有神，充滿朝氣全面回勇。「閃耀天河」助手踱一圈，輕描淡寫完成，神態自若雙耳烱烱，身靚步爽力度充足，狀態一直見好。

「凌登」助手踱兩圈，擔高頭走極具朝氣，步順力雄火氣充裕，身壯實淨毛色又靚，抖夠操足仍勇。「友瑩光」助手踱一圈，運步如輪神采奕奕，力度充足暗火湧現，外觀靚到無得彈，近況弗到不得了。

包裝天王神情專注

「包裝天王」火氣有增無減，勝後更進鋒芒畢露。

「賢者威楓」助手踱一圈，毛色悅目立立令，馬身壯全身肌肉，步挺順暢力度充沛，長期在上佳水準。「包裝天王」助手踱兩圈，神情專注目光如炬，身靚全身肌肉，火氣有增無減，勝後更進鋒芒畢露。

「仁仁有餘」助手踱兩圈，小心按實順走，外觀靚身色俱吸引，過步輕爽力度充沛，且火氣更勝前時。「隋我同來」助手踱一圈，快慢由人表現乖巧，馬身好靚好壯，神采奕奕目光銳利，保持上佳進度。

「大回報」助手踱一圈，一貫有點急口，全程捉實小心翼翼操控，翻步急密有力，愈贏愈醒充滿氣勢。「威力非凡」助手踱一圈，從容完成整個過程，出腳爽勁貫注力足，神態暢旺活力展現，進步且勇。

謝鋒