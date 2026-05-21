晨光追擊│「共創歡欣」精神爽利

昨朝出跳的參戰馬尚算不少，當中包括多匹弗馬，亦有不少騎師到場，現將操練報導過程如下。

「共創歡欣」戴眼罩由艾道拿跳一段，步幅開得好闊又夠急勁，試來精神爽利，前所未見吸引。「渡月橋」戴頭罩由田泰安跳兩段，扣住走神態軒昂，走勢硬朗有力，抖夠操足傷癒對辦。

「金快飛飛」潘頓拍「友得盈」跳兩段，戴頭罩及鼻箍，仍岳頭但肯轉腳，尚要暗火湧現力充裕，予人極佳觀感。「手機錶能」副練跳兩段，比前淡定得多，唔再搶口，力度提升大有進展。

精英高球走勢硬淨

「精英高球」四蹄盡展彈力十足，弗到不得了。

「綠族無限」戴頭罩由副練跳兩段，一貫賣力一貫搶走，皮光肉滑力度又好，近況理想。「精英高球」戴頭罩由班德禮拍伴跳馬跳兩段，走勢硬淨勁度未減，四蹄盡展彈力十足，弗到不得了。

「佛亮老撾」戴頭罩由楊明綸跳兩段，精神飽滿饒具朝氣，毛色仍具光澤，狀態無走樣。「家傳之寶」布浩榮拍「星幻」跳兩段，戴頭罩及鼻箍，神態專注唔再分心，且展步開揚順暢，進度出色。

「閃電小子」戴頭罩由艾兆禮跳三段，走勢甚爽步闊力勁，馬身靚展現線條美，保持上佳進度。「彪形勇將」戴頭罩由奧爾民跳兩段，毛色仲係淡淡哋，不過身已收好，而且力度增強。

「幸運派彩」拍「無比小子」跳兩段，同樣戴頭罩及助手試，前駒跳來似樣似樣，身輕步挺有活力，論態合格有餘，後駒跑規改善了，再無頭擰擰，不過力度仲未夠。

「新力驕」班德禮跳三段，輕描淡寫完成，神態活躍勁度夠，外觀亦省鏡。「常嚐發財」戴頭罩由楊明綸拍「摯友勝」跳兩段，含枚俯首，落腳穩力貫注，毛色靚身壯健。

兆文