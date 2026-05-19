內圈捕影│「林寶精神」步順爽勁

大多參戰馬今朝都到內圈出試，場面熱鬧，甚多精彩鏡頭。

「英雄豪邁」助手踱一圈，毛色立立令，馬身壯全身肌肉，步挺順暢力度充沛，老當益壯保養出色。「林寶精神」助手踱一圈，大大步輕鬆完成，步順爽勁神態暢旺，墜手暗火展現，狀態仍勇毫無疲態。

「佐治傳奇」助手踱一圈，馬身好粗壯充滿線條美，神色活躍朝氣勃勃，毛色悅目烏卒卒，相當省鏡。「暴風之子」助手踱一圈，出腳輕快亦有彈力，神態集中力度未減，雙目有神身喼得壯，銳氣仍盛。

「康昌之星」助手踱一圈，全程擔高頭走好神氣，步順力雄火氣充裕，灰馬身又夠壯，單講狀態仍吸引。「天火同人」助手踱一圈，輕描淡寫完成，神態自若雙耳烱烱，身靚力充足毛色油潤，佳態保持有餘。

做好自己力度充沛

「做好自己」毛色油潤有光澤，忠心馬長期呈勇。

「雷神太保」助手踱一圈，慣性搶口要緊韁捉實，火力未減馬身仍壯，神態極之活潑，生猛持續見好。「做好自己」助手踱一圈，步伐穩健力度充沛，馬身依舊咁靚，毛色油潤有光澤，忠心馬長期呈勇。

「富心星」助手踱兩圈，馬身壯到不得了，雙耳烔烔目光銳利，神生步爽充滿朝氣，勇態絲毫無低落。「俏眼光」助手踱一圈，步伐穩健力度唔錯，馬身依舊好靚，神態活躍暗火展現，持續勇銳兼且進步。

謝鋒