沙田早晨│「決一劍」阿廖罕見親試

先有沈集成上周三贏三場，再有剛戰呂健威大演帽子戲法，已被取代榜首位置的廖康銘，當然不會袖手旁觀，今朝開操時縱使細雨紛紛，不過仍親自出馬，戎裝替「決一劍」出跳，翻查紀錄，近期練者甚少替此馬出試，對上一次已係一月一日，出擊心意盡顯。

阿游冒雨跟二駒出入

今朝「顏色之皇」及「隨緣得勝」出跳後，游達榮逐一向鞍上人追問。

游達榮贏廿七W，當中谷草佔去十三場，田草及泥地分別贏十一及三W，可見谷草已成為游廄出擊主場，今次賽事更強陣攻堅，包括「顏色之皇」及「隨緣得勝」，上述二駒今朝一早出跳，陣游對每駒都好緊張，冒雨跟出跟入，課後並逐一向鞍上人追問。

增強賀賢睇到唔眨眼

「增強」今朝出跳更表現極佳，賀賢全程金晴火眼睇實。

「增強」雖然傷患多多，但質素相當之高，縱使今季僅上陣三次，一樣取得一勝兩位佳績，今朝出跳更表現極佳，神態威武目光銳利，賀賢就全程金晴火眼睇實，甚至跳後回程走勢亦睇到眼都唔眨，值得一提，此駒在二四年試谷閘多達三次，且取得兩冠一亞優異佳績。

美麗登場全哥跟入倉

今朝「美麗登場」出跳時羅富全走上烽火台頂樓督操。

「美麗」系馬匹主力在蔡、東廄交出佳績，相對地在羅廄則比較少贏馬，不知是否因此之故，今季引入「美麗登場」份外肉緊，連同今戰，三戰都強配潘頓出師，今朝此馬出試當然唔會馬虎，出跳時羅富全走上烽火台頂樓督操，課後立即趕去機坪接馬，繼而再跟住此駒返馬房。

勝在有型航哥仄耳塞

「勝在有型」今朝出跳前葉楚航走去馬匹身旁，落手檢視耳塞這配備。

現役馬之中，比較少粟色兼有金色棕毛的馬，姑勿論質素如何，但一看樣子就予人好感，葉楚航相當「把炮」，麾下「勝在有型」和「英雄豪邁」都係呢類馬，並安排今次齊齊出戰，其中前駒今朝出跳更相當吸引，事關課前航哥走去馬匹身旁，落手檢視耳塞這配備。

佐治傳奇小潘大細超

今朝潘明輝為「佐治傳奇」出跳後一再拍馬頸以示鼓勵，而且同接馬的伍鵬志傾好長時間。

今朝上半場晨課甚少騎師到場，潘明輝是該時段少有到場的一位，六點現身的他立即為兩匹伍廄馬出跳，先試「藍地球」，接住跳「佐治傳奇」，然而對待兩駒明顯唔同，為後駒出跳後一再拍馬頸以示鼓勵，而且同接馬的伍鵬志傾好長時間，為前駒出試則無上述動靜。