晨光追擊│「興馳千里」有進無退
更新時間：15:00 2026-05-18 HKT
發佈時間：15:00 2026-05-18 HKT
發佈時間：15:00 2026-05-18 HKT
周一出跳馬一向甚多，包括多匹參戰分子，當中不乏勇馬，現將操練報導過程如下。
「興馳千里」戴頭罩由楊明綸跳兩段，洒開大步衝刺，勁度十足有火有力，有進無退。「美麗登場」戴頭罩由助手跳兩段，有點急口用力拉實，身光頸靚，走勢硬朗急勁。
「同心同樂」助手跳兩段，雙耳桐桐表現精神爽利，身壯紮實予人好感。「安康萬里」戴頭罩由副練拍「烈進駒」跳三段，一直領先近兩個馬位，唔算懶神態可以，觀感不差。
增強弗到震
「靖哥哥」助手跳兩段，無之前咁生硬，出腳順暢有力，馬身夠紮實。「增強」助手跳兩段，走勢硬淨勁度未減，四蹄盡展彈力十足，弗到震。
「隨緣得勝」戴頭罩由助手跳兩段，健步如飛走勢爽勁，身壯肌肉起展，佳態保持。「做好自己」戴頭罩由助手跳兩段，扣住走神態軒昂，走勢硬朗有力，外觀又靚。
「佐治傳奇」戴眼罩及頭罩由潘明輝跳兩段，暗火湧現躍躍欲試，要緊扣韁繩，神態軒昂。「合夥飛馳」戴頭罩由布文跳兩段，含枚俯首，落腳穩力貫注，馬身壯健毛色悅目。
「決一劍」戴頭罩由廖康銘跳兩段，走勢甚爽步順暢，馬身靚展現線條美，有好感。「林寶精神」戴頭罩由希威森跳兩段，大步順走力度唔錯，多跑下馬身唔瘦，長期呈勇。
「快搏」黃寶妮草閘跳兩段，老馬火氣好，用暗力拉實，馬身靚脹卜卜。「星運少爵」莫雷拉草閘跳兩段，試來不徐不疾，既收斂又神情專注，外觀又對辦。
「泰力」黃寶妮草閘跳兩段，跳來似樣似樣，身輕步挺有活力，論態合格有餘。
兆文
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