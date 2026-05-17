晨光追擊│「加州活力」精神奕奕

雖然是周日晨課，但今朝出跳馬不少，大多周三參戰馬都試跑，現將操練過程報道如下。

「東來欣賞」戴頭罩由助手跳兩段，健步如飛走勢爽勁，身壯肌肉結實，佳態保持有餘。「加州活力」戴眼罩及頭罩由助手跳兩段，精神奕奕饒具朝氣，力度保持有餘，馬身好扎實。

「辣得金」戴頭罩由助手跳一段，神情專注步伐穩健，步順輕快身壯結實，狀態一直見好。「財將」鍾易禮跳兩段，用暗力拉實，身壯神態活躍，毛色比前更靚有進無退。

「太行美景」戴頭罩由助手跳三段，帶點均速但過步暢順，更重要肯轉腳，精神爽利不斷進步。「本領非凡」戴頭罩由助手跳兩段，按住輕鬆走過，步輕巧且力度好夠，毛色油潤悅目。

「鴻圖新星」助手跳兩段，暗火湧現躍躍欲試，要緊扣韁繩，身靚色潤觀感極佳。「凝聚美麗」戴頭罩由助手跳一段，慢速輕描淡寫完成，走勢硬朗勁度夠，神態對辦無走樣。

「至尊瑰寶」戴頭罩由梁家俊跳一段，慢速完成用暗力拉實，神色好火力夠，唞夠重新振作。「越駿齊歡」戴頭罩由梁家俊跳三段，比前淡定得多，無咁搶口，力度持續提升，有顯著進步。

雷神太保走勢硬淨

「雷神太保」力度未減半分，勇況有增無減。

「雷神太保」戴眼罩及頭罩由助手跳一段，力度未減半分，身喼得靚走勢硬淨，勇況有增無減。「俏眼光」戴頭罩由助手跳兩段，步伐爽朗勁度未減，四蹄盡展彈力十足，弗到不得了。

「喵喵怪」戴眼罩由助手跳兩段，馬身仍靚呈現線條美，神態活躍有朝氣，依然省鏡無疲態。「天天同樂」戴頭罩由助手跳兩段，神態專注火力俱備，身靚好薄皮，比起上仗更加吸引。

「勇霸龍」助手跳一段，有一股蠻勁要捉實，馬身壯健出腳爽勁，火力更盛好吸引。

兆文