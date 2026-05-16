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沙田早晨│雷神親身為兩駒加課

晨操動態
更新時間：15:45 2026-05-16 HKT
發佈時間：15:45 2026-05-16 HKT

今朝有五匹方廄參戰馬到大圈出試，包括「舞林盛宴」、「王者天下」、「正本巨星」、「正本良心」及「富裕君子」，其中前兩駒更由主帥莫雷拉親試，而上述五駒出試時方嘉柏一直在欄邊睇到實，動態肉緊不已，加上今次大軍壓境來勢洶洶，這批馬必要睇高一線。

阿廖急住接部族高手

「部族高手」今朝操練後，廖康銘心急到機坪接馬。
「部族高手」今朝操練後，廖康銘心急到機坪接馬。

冠軍練馬師之爭已到白熱化階段，廖康銘一個不留神，榜首位置被沈集成霸佔，當然不能怠慢，今戰雖出馬不多，但全部實力唔差，尤其「部族高手」加盟後一擊即中，上仗排外檔一樣跑第四，再看今朝操練後，練者心急到機坪接馬，絕對有力替馬房增添進帳。

利高八斗騎練咬耳仔

今朝田泰安一度同姚本輝行埋咬耳仔。
今朝田泰安一度同姚本輝行埋咬耳仔。

田泰安季尾階段手風轉順，五月份更加未斷纜連勝四期，明日賽事食住旺勢有望再添進帳，儘管只得五匹坐騎，但配合舊波士桂福特強勢而來，當中三駒繼續委以重任，另外策騎姚廄「利高八斗」更是餐士惡馬，而今朝安仔一度同姚本輝行埋咬耳仔，亦顯露搏殺動靜。

全哥搵袁妹商討大計

羅富全今朝曾搵袁幸堯傾談，出擊心意盡表無遺。
羅富全今朝曾搵袁幸堯傾談，出擊心意盡表無遺。

袁幸堯出道短短個多月已豪取七W，而且殺入前四名比率超過一半，反映她的減十磅優惠，為坐騎帶來極大幫助，今期羅富全將兩匹掛頭牌馬「日出東方」和「自動自覺」，一併交予袁幸堯減磅出擊，大大提高勝算，更矚目今朝全哥曾搵袁妹傾談，出擊心意盡表無遺。

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