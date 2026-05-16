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內圈捕影│「飛來霸」心火湧現

晨操動態
更新時間：15:15 2026-05-16 HKT
發佈時間：15:15 2026-05-16 HKT

大多參戰馬今朝都到內圈出試，場面熱鬧，甚多精彩鏡頭。

「開心三多」助手踱一圈，運步如輪神采奕奕，力度充足暗火湧現，馬身壯毛色靚，比起前時更吸引。「飛來霸」助手踱一圈，全程搶走心火湧現，外觀靚皮光肉滑，雙目炯炯有神，觀感不遜贏馬時候。

「快樂寶寶」助手踱一圈，身壯脹卜卜，毛色吸引鮮明潤澤，落腳整齊又夠硬淨，神采奕奕勇況冒升。「禾道豐」助手踱一圈，全程岳高頭走好神氣，馬身更壯力度再增強，早前曾缺課，埋門操足無大礙。

「巴閉精」助手踱一圈，試來從容淡定，雙目有神氣宇軒昂，馬身收靚毛色亮麗，進度出色譽滿欄邊。「傑出雷霆」助手踱一圈，淡淡定有朝氣，走勢硬朗步挺開揚，馬身札實神態甚佳，保持上佳進度。

「夢照發」助手踱一圈，小心按實順走，身色同樣吸引，過步輕爽力度未減半分，依然勇銳未見低落。「星光快驅」助手踱一圈，愈見放鬆，情緒不斷改善，神態集中出腳爽勁有力，朝氣勃勃充滿好感。

安泰有進無退

「安泰」充滿活力神態生猛，毛色悅目目光銳利，
「安泰」充滿活力神態生猛，毛色悅目目光銳利，

「安泰」助手踱一圈，全程彈下彈下，充滿活力神態生猛，毛色悅目目光銳利，有進無退精力旺盛。「天福」助手踱一圈，運步如輪神采奕奕，力度充足暗火展現，馬身極之壯碩，吸引不已及鋒而試。

謝鋒

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