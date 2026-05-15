內圈捕影│「致力之城」踏上正軌

大多參戰馬今朝都到內圈出試，場面熱鬧，甚多精彩鏡頭。

「精算特殊」助手踱一圈，步挺開揚又有彈力，身壯健毛色復現光澤，火氣亦唔錯，落班弗得及時。「致力之城」助手踱一圈，全程岳高頭走好神氣，馬身更壯力度再增強，馬身喼得靚，確認踏上正軌。

「果然僥倖」助手踱一圈，淡淡定有朝氣，走勢硬朗步挺開揚，馬身札實神態活潑，一直在上佳水準。「天天更好」助手踱一圈，充滿了氣勢，目光炯炯有神，神態活潑，火氣好到不得了，至今最弗一次。

哥倫布譽滿欄邊

「哥倫布」運步如輪神采飛揚，目光銳利火氣又好。

「金創福威」助手踱一圈，力度一直好充沛，大隻仔身好壯，暗火展現雙目有神，朝氣勃勃勇況十足。「哥倫布」助手踱兩圈，運步如輪神采飛揚，目光銳利火氣又好，馬身好靚外觀駟正，走勢譽滿欄邊。

「超開心」助手踱一圈，神情專注目光如炬，身靚全身都係肌肉，神態活躍步爽力勁，勝後再進一步。「部族高手」助手踱一圈，全程彈下彈下，充滿活力好生猛，毛色亮麗身好粗壯，正值勇境銳氣正盛。

「三甲之星」助手踱一圈，步伐穩健力度不弱，馬身一直做得靚，毛色油潤好睇，進度理想已在勇境。「友瑩亮」助手踱一圈，試來精神爽利，步順輕快有彈力，馬身保持壯健毛色悅目，勇態未見低落。

謝鋒

