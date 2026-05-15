晨光追擊│「日出東方」走勢硬朗

大多馬匹已在周四試跑，加上多位騎練北上從化參與試閘，故今朝出跳馬並非太多，場面冷清，現將操練報導過程如下。

「禾道威」戴頭罩由助手草地跳一段，主動搶走，鞍上人捉得辛苦，火氣好到不得了，馬身又壯。「日出東方」戴頭罩由助手跳一段，少許急口可接收，比起過往規矩得多，走勢硬朗火猛力勁。

「首駿」戴頭罩由助手跳兩段，跳來似樣似樣，身輕步挺有活力，但馬身唔夠之前飽滿。「勁先生」助手跳三段，輕描淡寫完成，走勢硬朗勁度夠，馬身喼得靚，論態出色。

城中勇士力度充裕

「城中勇士」扣住而馳心火湧現，有進無退。

「天外迎天」戴頭罩由助手跳一段，輕描淡寫完成，走勢硬朗勁度夠，神色活躍復現起色。「城中勇士」助手跳一段，扣住而馳心火湧現，力度充裕，馬身喼得靚，有進無退。

「江南勇士」戴頭罩由何澤堯跳兩段，按住順走尚算輕鬆，身亦夠粗壯，神態對辦饒具好感。「鋼鐵安防」由助手跳兩段，馬身夠札實，但動作仍帶點論盡，且一再頭岳岳。

「天外富天」戴頭罩由班德禮跳一段，仲係好生硬，走勢欠熟汗濕又多，有質未熟。「金德義」戴眼罩由黃寶妮跳兩段，精神奕奕饒具朝氣，力度亦唔錯，外觀駟正身壯色潤。

「開心孖寶」戴頭罩由何澤堯跳三段，有點牽強，力度唔夠出腳論盡，仲要回程時郁身郁勢。「鬥志波」戴頭罩由助手跳一段，捉實慢速完成，步伐平穩，氣勢卻不夠，頂多八成馬。

「韋少寶」助手跳兩段，全程緊韁扣實，俯首情緒集中，出腳開揚有力，保持進度。「海王」由助手跳一段，出腳仲係好笨重，而且周身郁，懶性又重，未有好感。

兆文

